高通今天發佈了2020財年第二財季財報。報告顯示，高通第二財季淨利潤為4.68億美元，比去年同期的6.63億美元下降29%；營收為52.16億美元，比去年同期的49.82億美元增長5%。高通第二財季業績超出華爾街分析師預期，推動其盤後股價上漲近3%。

在截至3月29日的這一財季，高通的淨利潤為4.68億美元，比去年同期的6.63億美元下降29%；每股攤薄收益為0.41美元，比去年同期的0.55美元下降25%。高通第二財季運營利潤為9.91億美元，高於去年同期的9.40億美元。

不計入特殊的一次性項目（不按照美國通用會計準則），高通第二財季淨利潤為10.15億美元，比去年同期的9.32億美元增長9%；每股攤薄收益為0.88美元，比去年同期的0.77美元增長14%，這一業績超出分析師預期。據雅虎財經頻道提供的數據顯示，19名分析師此前平均預期高通第二財季每股收益將達0.78美元。

高通第二財季營收為52.16億美元，比去年同期的49.82億美元增長5%。不按照美國通用會計準則，高通第二財季營收為52.06億美元，比去年同期的48.84億美元增長7%，這一業績也超出分析師預期。據雅虎財經頻道提供的數據顯示，20名分析師此前平均預期高通第二財季營收將達50.2億美元。

高通第二財季來自設備和服務的營收為40.50億美元，高於去年同期的37.53億美元；來自授權的營收為11.66億美元，低於去年同期的12.29億美元。

高通CDMA技術集團第二財季營收為41.00億美元，比去年同期的37.22億美元增長10%；稅前利潤為6.67億美元，比去年同期的5.42億美元增長23%。高通技術授權集團第二財季營收為10.72億美元，比去年同期的11.22億美元下降4%；稅前利潤為6.71億美元，與去年同期的6.74億美元相比基本持平。

高通第二財季總運營成本和支出為42.25億美元，高於去年同期的40.42億美元。其中，營收成本為22.97億美元，高於去年同期的21.79億美元；研發支出為14.68億美元，高於去年同期13.08億美元；銷售、總務和行政支出為4.83億美元，低於去年同期的5.73億美元；其他收入為2300萬美元，相比之下去年同期的其他收入為1800萬美元。

高通預計，2020財年第三財季營收將達44億美元到52億美元，其中值為48億美元，不及分析師預期；每股攤薄收益將達0.29美元到0.49美元，不按照美國通用會計準則的每股攤薄收益將達0.60美元到0.80美元，其中值為0.70美元，不及分析師預期。據雅虎財經頻道提供的數據顯示，20名分析師平均預期高通第三財季營收將達48.9億美元，19名分析師平均預期高通第三財季每股收益將達0.75美元。

高通還預計，2020財年第三財季MSM晶片出貨量將達1.25億到1.45億，CDMA技術集團營收將達36億美元到42億美元，技術授權集團營收將達7.50億美元到9.50億美元。

(中時電子報)