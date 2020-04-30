在泰國蟬聯雙周票房冠軍的恐怖喜劇《淒厲人僧》，特別找來因《為愛所困》《王子學院之單身律師》而走紅，暱稱八月(August)的天菜鮮肉哇提勒維·拍桑固翁，來飾演片中成熟穩重的和尚阿隆。

年僅23歲的八月，在泰國早已是人氣超高的影視小天王，Instagram更是有高達165萬追蹤者！這次為了飾演出家和尚，八月在開拍前便認真苦背眾多經文，他苦笑道：「作為一個平時不太唸經的人，這次必須把經文背得很熟練，實在是不簡單啊！」

除了在經文背誦上下足功夫，八月在外型上也做了極大的改變，不僅要戴光頭頭套，還要以「無眉」的樣貌示人，可說是為戲奉獻不少，然而本身五官就十分立體的八月，帥氣程度絲毫不減，仍受到許多粉絲讚賞！除此之外，擁有結實「大肌肌」的他，精壯身材更是連架裟都遮不住，讓網友看得目不轉睛，紛紛直呼：「有這種和尚我也想出家！」

另外，拍戲經驗不少的八月，這次在拍攝《淒厲人僧》期間，竟也碰上無法解釋的怪事！八月透露，有次隨著劇組前往北柳府附近的寺廟拍攝，結束後回旅館休息時，房間中明明沒有人的廁所，門和電燈竟然無故開開關關三次，讓他非常害怕：「當時根本無法睡覺，覺得『此地無法久留』！」甚至當場直接決定不住了，連夜開車回自己的家。這個詭異的拍攝經驗不僅為電影增添許多驚悚懸疑感，更引發網友熱議：「不愧是八月，還能冷靜開車回家啊！」「拍恐怖片真的好容易撞鬼！」《淒厲人僧》6月5日在台上映，更多電影資訊歡迎上威視官方粉絲團查詢。

(中時 )