文化部今（30）日正式公告「藝文紓困2.0」，將於5月4日起受理申請。無論是否申請過第一次公告的「各類型藝文事業及自然人減輕營運衝擊補助」（簡稱「藝文紓困1.0」），都可以申請「2.0」版的補助。

文化部發布新聞稿表示，「藝文紓困1.0」共收到7874件申請案，其中超過98%的案件符合申請資格。截至30日止，已審定事業及自然人共6,867件，審定補助金額超過10億元。所有申請案預計本周完成審查核定，獲補助者本周或下周收到核定函後，即可向文化部請款。

文化部表示，「藝文紓困2.0」分為兩項補助方案，針對的疫情影響期間為4月到6月，第一項是「各類型藝文事業及自然人減輕營運衝擊補助」，第二項是針對員工人數較多的大型且受衝擊嚴重藝文事業，新推出「藝文艱困事業員工薪資及營運補助」。

第一類「各類型藝文事業及自然人減輕營運衝擊補助」，補助受理申請日期自5月4日至6月10日截止。延續藝文紓困1.0原補助的原則，以人員薪酬優先，加上一次性營運資金，或是「因應提升計畫」所需的補助資金，每事業補助金額以250萬元為上限。自然人每人補助金額以6萬元為上限，但不可重複申請勞動部「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」。

已獲藝文紓困1.0補助的自然人，若無新受衝擊事實，無需再重複檢附相關資料，可直接在藝文紓困2.0「減輕營運衝擊補助」申請表中註明持續受疫情影響，向文化部申請4月到6月的紓困補助。申請者若有先前1.0未提出的受衝擊新事證，也可同時檢附，文化部會併同考量。

第二類「藝文艱困事業員工薪資及營運補助」，針對員工人數較多，且今年1月至6月期間發生營業額或收入衰退50％以上的「藝文艱困事業」。文化部將依據跨部會共同原則，針對4月至6月，補助每位員工薪資四成（每人上限2萬元）薪資，以及一次性營運資金，且不受上限限制。業者在補助期間不得對員工實施減班休息、裁員或減薪等減損員工權益的行為，也不得有解散、歇業等情形。

藝文紓困2.0除了紙本送件，亦可線上申請，文化部紓困補助線上申請專區網址：https：／／grants.moc.gov.tw／online，將於5月4日上線。申請過程中可隨時至文化部協助受疫情影響之文化藝術事業防疫及紓困振興專區查詢，網址：https：／／www.moc.gov.tw／content_434.html，亦有各藝文類別共超30支諮詢專線可供諮詢。

(中時 )