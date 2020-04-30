致理科技大學學生羅妤翎與李書維、李家維姊妹共同組成Rayya Bakes團隊，獲得教育部「U-start創新創業」計畫50萬創業金資助。（致理科技大學提供／葉書宏新北傳真）

致理科技大學學生羅妤翎與李書維、李家維姊妹共同組成Rayya Bakes團隊，獲得教育部「U-start創新創業」計畫50萬創業金資助。（致理科技大學提供／葉書宏新北傳真）

致理科技大學學生羅妤翎與自大同大學與台北大學畢業的李書維、李家維姊妹共同組成Rayya Bakes團隊，以客製化蛋糕結合網路行銷，滿足新世代消費族群的需求，並獲得教育部「U-start創新創業」計畫50萬創業金資助，一圓創業夢。

「Rayya Bakes」現階段正申請成立公司並進駐致理科大創新育成中心，李書維說，致力於發展各種客製化蛋糕選項，以符合千禧世代、Z世代及親子消費族群的需求，未來也考慮結合花藝、禮品產業，並將團隊發展願景放眼國際，向「精品品牌」的精神看齊。

值得一提，羅妤翎則是國貿系大三學生，大二一整年連續參加該校「C-star」創業比賽，以及赴南京參與第7屆「贏在南京青年大學生創業大賽」，加上學校舉行的商品展活動，策展以及競賽的過程讓她累積豐富經驗。

致理科技大學校長陳珠龍校長強調，學生創新創業能力的培養一直是學校所重視的部分。近年來，積極推動3創相關活動，透過舉辦具特色的「C-star」、「致青春創未來」等競賽，為校園的同學燃燒創業魂。

除了辦競賽，還打造創業種子教師社群、推動全校性的創業教育課程，積極陪跑潛力的學生團隊創業圓夢。近來在教育部「U-start創新創業計畫」、「大專校院創業實戰學習平台」Top Maker等補助計畫屢創佳績，也期盼能將創業的腳步跨出校門外。

(中時 )