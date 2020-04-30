疫情逐漸緩和，但各國航線尚未正常開放，滯留台灣的富商、企業主們，在台灣防疫有成及政策加持的推波助瀾下，紛紛規劃將產業重心移回台灣，連帶增加自住、置產的需求，出門看屋也成了滯台富商近期最熱衷的活動！

包括「大陸麗格」、「寶璽天睿」、「富邦新市政」等七期豪宅新成屋，近期單周平均預約客戶逾20組以上，且準客戶的比例大幅提升。

根據經濟部最新資料顯示，目前投資台灣方案的累積金額已達9,698億元，近期政府也放寬了台商回流方案的資格認定，納入受疫情影響企業，後續預估還有逾60家企業排隊待審，衝破兆元大關指日可待。

隨著未來台商、企業主鮭魚返鄉潮將越趨熱絡，同時為高總價住宅市場注入一股活水！根據住商不動產統計今年第一季中古房成交，台中的平均待售時間減少12天，在六都中表現亮眼；此外，貨幣寬鬆政策及超低利環境將熱錢逼入市場，頂級不動產成為避險首選。

住商不動產台中南屯店協理黃權銘分析，近期回流的台商，目光普遍鎖定在可盡快入住的新成屋市場，尤其喜愛七期新市政中心內夏綠地園道、國家歌劇院、市政園道等大型綠地周圍，而具國際級大師加持的地標建築，不但相對保值，更具有身分象徵的意味。

(工商 )