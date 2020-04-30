興櫃餐飲公司乾杯(1269)公布2019年合併營收為28.97億元、創歷史新高，年增19.58%，合併稅後淨利達0.92億元，為歷史第三高，每股稅後盈餘4.97元。董事會4/24決議擬每股配發2元現金股利。

展望後市，面臨新冠肺炎疫情嚴峻考驗加上何時方休尚不明朗，乾杯審慎以對，延緩展店計畫，管控各項費用，維持財務營運體質健全，以保障全體同仁工作權益為首要。在嚴格執行防疫措施提供安全用餐環境給消費者之餘，乾杯並自去年已經開始展開研究的外送服務、餐廳之外銷售通路，更加速籌備進程，致力提升集團整體競爭優勢，力拼營運維持暢望。

乾杯集團今年以「穩健」為目標，朝「縱橫軸」雙向發展，架構集團健全的牛肉事業全新藍圖，將在「縱軸」上，深化教育滲透牛肉事業發展核心知識給予全體員工。「橫軸」則是開發新商機，佈局外送、外帶、食品零售等市場，並樂觀看待疫情後消費力度回溫，營運可望逐季轉強。

乾杯集團2019年營收創高，主因為海內外全力拓展牛肉核心事業，以及精實策略助功奏效。面對新冠肺炎重創餐飲市場，乾杯集團以「穩健」保障全體同仁工作權益為首要目標；同時，並以「深化教育訓練」與「開發新商機」雙向發展，架構集團更穩健的牛肉事業藍圖，因應疫情帶來的產業急速結構性轉變。

乾杯2019年海內外拓點雙箭齊發，全年海內外共展9間店，其中包括台灣4店、中國大陸5店。台灣事業聚焦牛肉核心，開創和牛燒肉懷石「和牛47」、全球獨家和牛油重慶麻辣鍋「麻辣45」兩間全新高價品牌，為集團餐飲事業開創嶄新格局，並持續拓展新型態黑毛屋品牌。在中國大陸乾杯亦快速拓點，去年進軍北京，達成北上廣深一線城市均有設點，寫下新的里程碑，加上重慶門市，共插旗中國大陸5個城市、擴大市場版圖，帶動集團營收及獲利的大幅成長。

在精實經營體質的方針下，於108年出售持有100%股權的乾杯速食股份有限公司(旗下品牌：宮武?歧烏龍麵、KUA`AINA)、轉型黑毛屋品牌，積極對品牌進行調整，加上盤點店點汰弱留強、關閉旗下獲利不佳的店鋪，調整體質後的效益顯現，提升108年營業淨利至2.03億元，較去年同期成長25 %，創下歷史新高，由於認列閉店費用、影響營業外支出增加，稅後淨利0.92億元，仍為歷史第三高。

面臨新冠肺炎疫情的嚴峻考驗，乾杯集團表示，在餐飲市場尚不明朗的狀況下，審慎看待市場、延緩展店計畫，管控各項費用，維持財務營運體質健全，以保障全體同仁工作權益為首要。同時嚴格執行防疫措施，提供安全用餐環境給消費者；此外，去年已經開始展開研究的外送服務、餐廳之外銷售通路，更加速籌備進程，致力提升集團整體競爭優勢，力拼營運維持暢望。

乾杯集團今(109)年以「穩健」為目標，朝「縱橫軸」雙向發展，架構集團健全的牛肉事業全新藍圖，將在「縱軸」上，深化教育滲透牛肉事業發展核心知識給予全體員工；「橫軸」則是開發新商機，佈局外送、外帶、食品零售等市場，並樂觀看待疫情後消費力度回溫，營運可望逐季轉強！

(工商 )