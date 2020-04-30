台南大億麗緻酒店宣布停業，提早終止與房東國泰人壽20年的租約，國壽30日表示「著實令人惋惜」，但「予以尊重」，將在收回建物後進行必要更新整修，再積極尋覓穩健殷實的企業經營者承租。

國壽表示，新冠肺炎疫情影響觀光業甚鉅，台南大億麗緻酒店宣布停業，同時終止與國壽之間的租約。國壽是在2002年起與大億公司訂定台南大億麗緻酒店為期20年的租賃契約，期間租金水準占營業額比率均在穩定水準，大億公司付租正常，顯示經營能力良好、穩健。合作期間雙方關係和諧，長年維持良好商誼，因這次疫情衝擊造成合作終止，著實令人惋惜。

國壽亦表示，今年初新冠肺炎疫情爆發，觀光旅遊業首當其衝，營收受創甚為嚴重。為了協助承租戶及響應政府政策，國壽在今年4月開始，與大億國際酒店商討紓困方案，但經大億公司內部審慎評估後，考量疫情迄今未見有趨緩情形，且將持續影響營收甚鉅，仍舊向國壽出合作終止訴求，現正辦理相關事宜。

國壽基於長年合作情誼，將誠摯處理雙方終止租賃契約事宜，在收回大億公司承租建物後進行必要更新整修，亦並將積極尋覓穩健殷實的企業經營業者承租。

(工商 )