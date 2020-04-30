歡慶明天到來的五一勞動節，北軒餐飲集團旗下2大美式餐廳品牌「TGI FRIDAYS」及「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」皆祭出單日勞動節限定的優惠活動，外帶、內用都可同享優惠，讓食客划算地大口吃肉、一解防疫期間的苦悶氣息。

「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」在五一勞動節推出秀指定畫面、單筆消費滿千元就贈送冠軍豬肋排（含薯條）的活動。（北軒餐飲集團提供）

「TGI FRIDAYS」長年熱銷的人氣冠軍餐點「炭烤豬肋排」，在明天（5月1日）推出全系列炭烤豬肋排買1送1的超值好康，買半份送半份、買整份送整份，全台FRIDAYS分店都能適用。美國牛排連鎖餐廳「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」，同期也祭出單日限定的「肋烈歡慶勞動節」優惠，到全台Texas Roadhouse任一家餐廳出示指定畫面，並單筆消費滿千元就能免費獲得價值390元的經典火烤冠軍豬肋排1份（4骨肋排，含厚切薯條)。

「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」的經典火烤冠軍豬肋排。（北軒餐飲集團提供）

北軒餐飲集團表示，現代人工作忙碌，到假日才能好好放鬆，TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排身為美式連鎖餐飲品牌，秉持提供歡樂用餐氛圍，因此在勞動節單日假期推出美食優惠回饋消費者，也讓消費者趁此時好好犒賞自己一番。此外，2大品牌也在防疫期間針對內用座位，持續實施保持社交距離之座位安排，民眾也可來電預訂外帶。

(中時 )