日本安倍首相於前天及昨日分別在日本眾參兩院預算委員會答詢時表示，已向WHO秘書長譚德塞反應臺灣參與世界衛生組織（WHO）的問題；加拿大副總理方慧蘭於渥太華時間昨日也在加國聯邦眾議院表示，加國支持臺灣以觀察員身分出席世界衛生組織大會會議。外交部今（29）日表示，對於日本與加拿大的支持表達感謝。

加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）於渥太華時間29日在該國聯邦眾議院「因應COVID-19特別委員會」上答詢在野保守黨議員趙錦榮時公開說，加國認為讓臺灣擔任WHO大會會議的觀察員角色，符合國際衛生界的利益，且對全球對抗大流行與疾病至關重要；。這是繼加國總理小杜魯道（Justin Trudeau）1月29日在其國會公開宣示支持我案後，加國高層再次於其國會做公開表示。外交部對加國高層重申加國支持我參與WHO之立場，表示歡迎與感謝。

外交部發言人歐江安指出，日前臺灣捐贈加國50萬片醫療用口罩，臺加也透過科技交流等共同努力對抗疫情，對加國政府再次公開支持臺灣有意義參與WHO表示誠摯感謝，至盼持續與加拿大政府與人民攜手合作，深化雙方在各領域的互利友好夥伴關係，共同維護兩國人民及全球的健康安全。

歐江安也說，外交部對安倍首相及日本政府支持臺灣參與WHO及堅定的友我情誼表達最深的敬意與謝忱，她指出，日本政府曾多次表示，臺灣與日本共享自由、民主、人權、法治等基本價值觀，雙方擁有密切經貿關係及人員往來，臺灣是日本的重要夥伴及珍貴友人。歐江安表示，我國盼持續與日方深化疫情情資交換及防疫合作，在既有的堅實友好基礎上，繼續積極深化臺日間各項交流與合作，穩健發展雙方互惠互利的夥伴關係。

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(中時電子報)