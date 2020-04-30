繼2019年8月「鑒於當前兩岸關係」暫停陸客來台自由行，大陸4月9日又以「綜合考慮當前新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢」為由，宣佈暫停陸生來台升學試點（試辦），這對於兩岸關係無疑是一個重大訊號。

對台再出招 陸生止步

大陸暫停陸生試點並非沒有前兆，三個月來，陸生已成為兩岸間的「政治沙包」，有7,500位學生被卡在境外。即使大陸湖北、武漢已陸續解封，台灣也不願取消管制，有些陸生只能走上休學一途。

台灣開放陸生來台就讀始於2011年，學位生從2011年724人，逐步升至2015年1,967人，隨後下滑至2019年702人。若加上數量更多的短期研修生，一年陸生最高達約42,000人，但同樣在2016年政黨輪替後急速減少，2019年剩下25,000人左右。大陸暫停陸生來台，除了對私校造成衝擊之外，更為重要的是，留學生是兩岸長久交流的積極訊號，更讓兩岸學生交流具備重要指標意義。

曾於2009年至2011年擔任前陸委會主委賴幸媛辦公室主任的施威全就表示，當時力推陸生來台的最大目的在於，他們將會是最瞭解台灣的大陸人，這也是台灣最重要的資產。「台灣失去這個籌碼，從長遠的兩岸關係來看是不健康的」。

事實上，中斷陸生並非孤例，面對兩岸局勢變化，大陸早就在出手。在外交上，蔡英文執政第一任期不到四年斷交七國，美國的介入和喊話仍止不住斷交潮；在軍事上，大陸近來軍機多次繞台、跨越中線，「遼寧」號航母更直接在台灣周邊海域航行，機艦繞台已常態化，完全不受新冠疫情影響。

「勇於鬥爭」 北京不怕改變

一直有觀點認為，大陸為了統一台灣，不會切斷既有與台灣的交流管道，但這種想法顯然不明瞭中共的邏輯和作風。從上述近來北京對台的軌跡來看，何以北京一改過去「讓利」思維，致使兩岸交流試點首當其衝呢？

首先，必須瞭解習近平「勇於鬥爭」的個人作風。2017年，中共十九大報告就昭告2049年要實現中華民族偉大復興，並與實現國家統一連結起來。

2019年初，在紀念《告台灣同胞書》40週年談話中，習近平更提出「兩制台灣方案」，強調兩岸問題「總不能一代一代傳下去」，揭示大陸正式展開實質統一進程。對於習近平而言，必要時「推倒重來」，不是不可能。

另一方面，在此過程中，大陸面對的是中美博弈與日俱增的矛盾衝突，台灣全面親美，已成為美國掣肘中國大陸的最佳棋子。與此同時，民進黨政府強化台灣內部「反中」情緒，以反制「兩制台灣方案」為由，修訂國安五法、通過《反滲透法》，更在「中華民國台灣」、美台關係，以及參與世衛組織等議題上大做文章。

北京不可能無視於此，自2019年開始逐步打開其對台「百寶箱」，一步一步丟出對台工具，正是在以上內外政治背景所鋪墊下可預期到的結果。

隨勢而動 ECFA存續是指標

事實上，大陸對台政策並非一成不變，而是隨著客觀現狀調整。此前中國大陸長期維持「寄希望於台灣人民」的主調，而當兩岸破冰，2008年兩岸隨著馬英九當選進入「和平發展」時期，大陸對台也側重於「讓利」邏輯，其中《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）最具代表性。

然而，2016年民進黨再次執政，對北京來說，兩岸形勢已與過去大相逕庭，不可能依循過去的路徑處理對台事務，對台政策自然發生了變化。

在蔡英文第一任期，大陸從「讓利」走向了「軟的更軟、硬的更硬」兩手策略，相繼推出「31條」和「26條」惠台措施。同時也加強對民進黨政府的出手力道，斷交、斷陸客、斷陸生，都是手段之一。

至於取消陸生來台會不會是「最後一步」？關鍵風向球便是今年屆滿十周年的ECFA存續。國安會2019年便研判大陸可能會以ECFA對台施壓，但當時兩岸學者多認為可能性不大，連大陸國台辦都沒有正面回應。

但此一時彼一時，不久前大陸涉台經濟學者唐永紅公開撰文表態，認為在民進黨政府不斷推動台獨的背景下，終止ECFA才有助「反獨促統」。加上大陸取消陸生來台，取消ECFA似乎變得不那麼「不可能」。

ECFA終止對台灣經濟的影響，目前說法不一。國貿局統計2019年出口適用早收清單金額僅198億美元，認為對台外貿影響相對較小；且評估主要衝擊產業為石化、運輸工具及部分農產品，若恢復課徵，關稅約在5%到10%之間。

經濟部長沈榮津此前評估，若ECFA終止，只會影響台灣外貿約5%。不過，台灣官方沒說出口的隱憂則是，除了198億美元泡湯，背後更是每年近2,000億美元的兩岸貿易額能否安穩。大陸佔了台灣總出口的40%，若失去兩岸友善和平的象徵符號ECFA，台灣對於外部投資人而言，風險將會大增，產業、人才外移，也是可預見的情況。

是故，對於ECFA存續問題，陸委會不斷重申「政治歸政治，經濟歸經濟」，可見政府對ECFA的重要性是「心裏有數」。ECFA存續或許仍是未知數，但必然是北京重要對台工具之一，也是大陸對台政策會否「推倒重來」的重要指標，對兩岸關係的意義更在於「勿謂言之不預也」。

推倒後如何重來 考驗台灣

習近平2015年曾提出「九二共識」若遭破壞，「基礎不牢，地動山搖」，被部分台灣輿論解讀為「紙老虎」。但在中美博弈和兩岸對立愈發激烈之下，大陸對台的手段恐怕會超越過去任何判斷，對台灣施加的壓力亦將超乎想像。

平心而論，從斷交，到無預警取消陸客、陸生來台，兩岸友善交流的符號已越來越少，對台政策「推倒重來」的態勢相當明顯。蔡英文第二任期即將開始，可以預見的是，往後四年將會是兩岸關係新一輪的重構期。

如同前述所言，ECFA存續與否將會是北京對台「推倒」的一個重要象徵，除了ECFA之外，兩岸打從重啟交流之後所積累下來包括「三通」在內的種種往來機制，都有可能是北京按下推倒鍵之後骨牌效應的其中一個環節。

因此，對蔡英文政府來說，更為要緊的是必須在「推倒」的危機之外，同時看到「重來」的契機。陸委會已有表態：「不希望陸方因政治因素中止ECFA」，但這段話的潛台詞，表明了主動權已掌握在北京手上，台灣若要化被動為主動，那麼更要思索的是兩岸關係是不是只有當前民進黨眼中的「零和」一途。

兩岸關係經歷過李登輝和陳水扁時代的「大破」期，馬英九時代雖稱不上「大立」期，卻因為兩岸之間重拾政治互信而有所重整，進入了與李扁時期完全截然不同的模式。台灣接下來四年要面對的兩岸關係，當然也不會只有衝突這個選項，其中的關鍵既在北京，也在台北。

也就是說，兩岸當前因緊張而走向「推倒」，當然也有可能因僵持的化解而走到「重來」。推倒之後如何啟動重來，民進黨政府手上是握有鑰匙的，端視其處理兩岸關係的思維，能否為了台灣民眾的利益而轉念。

當年曾說「不抱美國大腿行嗎」的阿扁政府，還是留下了「台獨做不到就是做不到」的經典名言。而今台灣因中美角力被推上前線，台灣社會真的做好承受「推倒」壓力的準備了嗎？而高票風光連任的「辣台妹」，是否又能直面兩岸關係越來越高的風險，做好控管並把握住「重來」的機會呢？

(中時電子報)