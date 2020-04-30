雙龍國際集團在台非法吸金逾新台幣2億元，主嫌杜姓兄妹在案發後潛逃出境。30日晚間主嫌之一的杜凱玲，遭到調查局押解返台歸案，杜女對於記者詢問是否對不起被詐騙的人，只是耐人尋味的表示「不了解」。（陳麒全攝）

雙龍國際集團在台非法吸金逾新台幣2億元，主嫌杜姓兄妹在案發後潛逃出境。30日晚間主嫌之一的杜凱玲，遭到調查局押解返台歸案，杜女對於記者詢問是否對不起被詐騙的人，只是耐人尋味的表示「不了解」。（陳麒全攝）

雙龍國際集團在台非法吸金逾新台幣2億元，主嫌杜姓兄妹在案發後潛逃出境。30日晚間主嫌之一的杜凱玲，遭到調查局押解返台歸案，杜女對於記者詢問是否對不起被詐騙的人，只是耐人尋味的表示「不了解」。（陳麒全攝）

雙龍國際集團在台非法吸金逾新台幣2億元，主嫌杜姓兄妹在案發後潛逃出境。30日晚間主嫌之一的杜凱玲，遭到調查局押解返台歸案，杜女對於記者詢問是否對不起被詐騙的人，只是耐人尋味的表示「不了解」。（陳麒全攝）

雙龍國際集團在台非法吸金逾新台幣2億元，主嫌杜姓兄妹在案發後潛逃出境。30日晚間主嫌之一的杜凱玲，遭到調查局押解返台歸案，杜女對於記者詢問是否對不起被詐騙的人，只是耐人尋味的表示「不了解」。（陳麒全攝）

雙龍國際集團在台非法吸金逾新台幣2億元，主嫌杜姓兄妹在案發後潛逃出境。30日晚間主嫌之一的杜凱玲，遭到調查局押解返台歸案，杜女對於記者詢問是否對不起被詐騙的人，只是耐人尋味的表示「不了解」。（陳麒全攝）

雙龍國際集團在台非法吸金逾新台幣2億元，主嫌杜姓兄妹在案發後潛逃出境。30日晚間主嫌之一的杜凱玲，遭到調查局押解返台歸案，杜女對於記者詢問是否對不起被詐騙的人，只是耐人尋味的表示「不了解」。

杜姓兄妹對外誆稱其公司「雙龍國際集團」在菲律賓握有1個「水牛島賭場」開發案，因該國總統杜特蒂「加持」，每月穩賺18％，上千民眾趨之若鶩狂投資，兄妹吸金逾新台幣2億元，投資人才驚覺受騙，但報案後杜姓兄妹早已人間蒸發，潛逃出境。調查局與菲國合作，日前逮捕逃亡當地的妹妹杜凱玲，在30日晚間17時時許押抵桃園機場，在經檢疫過程後，將送往通緝的台中地檢署歸案。

杜凱玲在菲律賓移民局（BID）執法人員的押解下，搭乘長榮班機在傍晚17時5分抵達桃園國際機場。杜凱玲下機後，因菲律賓疫情關係，先由調查局人員協助穿上防護衣，並戴上口罩及防護面罩，並在雙手噴上酒精消毒，在告知當事人權益事項後被上銬，隨即被押解到台中地檢署歸案。

杜凱玲在出關的過程中，戴著口罩不發一語，記者詢問是否覺得對不起被詐騙的人？杜女耐人尋味的只回答說「不了解」，記者再提問，回台灣是因為覺得對不起被害人，還是因為害怕菲律賓新冠肺炎疫情怕在獄中染病？她則保持沉默不再回應。

調查局國際事務處科長賀宗正表示，調查局及移民署駐外單位與菲律賓移民局三方透過情資分享密切合作，成功掌握杜凱玲在菲律賓動向，2月17日下午在馬尼拉市逮捕杜凱玲，但因菲律賓封城，因此先關在菲律賓的監獄中，延宕至今才押解回台，調查局也已事前確認其健康狀況無虞。

有調查人員私下說，雖然因為菲律賓封城押解時程延宕，但調查人員仍積極洽談引渡回台，但隨著菲國疫情的爆發，杜凱玲自己也「強烈表達返國意願」，不排除是擔心在獄中會感染新冠肺炎。

調查局表示，另一名主嫌杜禹翰目前仍在逃，將持續透過駐外單位與各國執法單位合作，儘早緝返歸案，至於其他嫌犯則已逮捕歸案。

(中時 )