微軟今天發佈了2020財年第三財季財報。報告顯示，微軟第三財季營收為350.21億美元，與去年同期的305.71億美元相比增長15%；淨利潤為107.52億美元，與去年同期的淨利潤88.09億美元相比增長22%。微軟第三財季調整後每股收益和營收均超出華爾街分析師預期，從而推動其盤後股價大幅上漲逾3%。

在截至3月31日的這一財季，微軟的淨利潤為107.52億美元，每股收益為1.40美元，這一業績好於去年同期，且超出分析師預期。2016財年第三財季，微軟的淨利潤為88.09億美元，每股收益為1.14美元。據雅虎財經頻道提供的數據顯示，26名分析師此前平均預期微軟第三財季每股收益將達1.26美元。

微軟第三財季營收為350.21億美元，與去年同期的305.71億美元相比增長15%，不計入匯率變動的影響為較去年同期增長16%，這一業績也超出分析師預期。據雅虎財經頻道提供的數據顯示，23名分析師此前平均預期微軟第三財季營收將達336.6億美元。

微軟第三財季總營收成本為109.75億美元，相比之下去年同期為101.70億美元。其中，產品營收成本為33.76億美元，相比之下去年同期為34.41億美元；服務及其他營收成本為75.99億美元，相比之下去年同期為67.29億美元。微軟第三財季毛利潤為240.46億美元，相比之下去年同期為204.01億美元。

微軟第三財季研發支出為48.87億美元，高於去年同期的43.16億美元；銷售和營銷支出為49.11億美元，高於去年同期的45.65億美元；總務和行政支出為12.73億美元，高於去年同期的11.79億美元。

微軟第三財季運營利潤為129.75億美元，比去年同期的103.41億美元增長25%，不計入匯率變動的影響為較去年同期增長28%。

2020財年第三財季，微軟生產力和業務流程部門的營收為117.43億美元，比去年同期的102.42億美元增長15%，不計入匯率變動的影響為較去年同期增長16%；運營利潤為47.88億美元，高於去年同期的39.79億美元。微軟第三財季智能雲部門的營收為122.81億美元，比去年同期的96.49億美元增長27%，不計入匯率變動的影響為較去年同期增長29%；運營利潤為45.60億美元，高於去年同期的32.08億美元。微軟第三財季更多個人計算業務的營收為109.97億美元，比去年同期的106.80億美元增長3%，不計入匯率變動的影響為較去年同期增長4%；運營利潤為36.27億美元，高於去年同期的31.54美元。

(中時電子報)