為了降低新冠肺炎疫情對亞奧運特定體育團體營運的衝擊，教育部體育署提供協會人事薪資紓困補助政策，已經於昨天完成全部亞奧運特定體育團體的補助款核發。

今年全球爆發新冠肺炎疫情，國內外體育賽事因此取消或延賽，使得亞奧運特定體育團體尋求企業贊助、自籌經費更加不容易，造成營運上的困難，體育署因此以「防疫措施」、「營運紓困措施」兩大面向提供協助措施，。開放單項協會申請紓困補助。

防疫措施的補助為各項活動如因延期舉辦、停止舉辦、更改地點、更改機票或採購直飛機票導致經費增加，可於109年度工作計畫中覈實核結；另外疫情期間添購的防疫用品，可於合理範圍內核支經費，申請上限為新台幣30萬。

營運紓困措施方面，專案增補人事薪資酬勞費用，包括員工薪資及雇主負擔等，截至昨天除了中華民國壁球協會不申請，全數完成42個亞奧運特定體育團體的撥款，趕在五一勞動節前入帳，第1期補助款總計新台幣1518萬2000元，受惠人數預計有187人；體育署也專案免除亞奧運特定體育團體109年度工作計畫10％自籌款限制，希望可以幫助單項協會減輕負擔。

(中時 )