化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道第1期工程大體完工，國道3號橋下空間打造悠閒遊憩公園，有滑梯、沙坑等，吸引親子。（吳敏菁攝）

化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道第1期工程大體完工，國道3號橋下空間打造悠閒遊憩公園，有滑梯、沙坑等，吸引親子。（吳敏菁攝）

化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道第1期工程大體完工，國道3號橋下空間打造悠閒遊憩公園，有滑梯、沙坑等，吸引親子。（吳敏菁攝）

水水水的彰化，就是要親水！前瞻補助、彰縣府加碼，投入近5000萬元打造「烏溪堤防水岸遊憩廊道」第一期工程完工，沿著水岸處處勝景，吸引大夥迫不亟待地想跨上鐵馬迎風馳騁；縣府表示，待細項完成驗收就可啟用了，還有第二、第三期工程延伸到伸港和芬園。

烏溪堤岸自行車道第一期工程從國道1號烏溪南岸堤防到和美鎮嘉卿路，共4.8公里，2019年4月10日動土，工程歷經年餘，近來大體完工，簇新的自行車道，眺望水岸，海鳥飛過，國道下的遊憩公園，還有滑梯、沙坑，吸引著親子們，美崙美奐新氣象，讓人們頻頻打探，可以啟用了嗎？

縣長王惠美表示，廊道前瞻補助4153萬元，縣府加碼450萬將周邊廣場建設起來，除了自行車道、人行步道外，還多加功能休閒廣場，包含攀岩設施、籃球場等，提供親子遊憩的好地方。

和美鎮長阮厚爵說，5年前和當時當立委王惠美爭取興設堤岸自行車道、休憩場所，讓人們也還感受彰化水岸的美，終於「夢想成真」了，內心有說不出感動，希望落成後多多來利用，帶動彰化觀光。

「好期待啊！」沿著水岸總有點數無盡好風光，彰化人企盼這道遊廊游得更遠。縣府城觀處長田飛鵬表示，落成啟用已經倒數計時了，縣府腳步沒不停歇，馬上投入會勘第二期工程的路線，第三期也開始著手設計中。

第二期從和美嘉卿路起銜接第一期，往下游延伸至伸港鄉台61線，計畫經費5955萬，長度約7.5公里。第三期設計費430萬9000元，尚未編列工程款，從烏溪堤防從彰化市國道1號段往上游到芬園鄉，下游則從伸港鄉台61線往南，再延伸到伸港自然生態教育中心路段，總長約24公里。

(中時 )