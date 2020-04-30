台南大億麗緻酒店吹熄燈號，不僅員工錯愕，業界也吃驚。有業者表示，大億麗緻地點好，經營多年有口碑，就這樣結束營業很可惜。

台南市觀光旅遊局今天上午與旅宿業者進行早餐會，討論後續振興措施方案，還特地採用大億麗緻酒店的餐盒，會後傳出大億麗緻將終止營業消息，業者也議論紛紛。

觀旅局表示，台南市旅宿業蓬勃發展，尤其中西區更是一級戰區，台南大億麗緻酒店周邊新旅館林立，包括台南晶英酒店、和逸台南西門館、煙波大飯店台南館等，新旅館也各自設定經營主題及客層族群，確實也增加了經營上的挑戰。

台南趣淘漫旅總經理郭軒作表示，趣淘漫旅是國內非常有特色的冒險旅館，客群屬性與其他旅館有區分，但4、5、6月原是團客旺季，就算飯店推出多種優惠，現在除了散客，平日原有的公司、學校團還是無法出團，飯店營收至少少了5成。

郭軒作表示，集團還計畫把台北員工調到台南趣淘漫旅上班，至少台南這邊假日住房率相對較好，需要人手幫忙。郭軒作說，現在是能賺就賺，能省就省，不能省就做好服務，同時讓員工去上培訓課，充實本職學能，待疫情好轉迎接客人，提供更好服務。

清明連假唯一被單獨點名的旅宿業者烏山頭水庫湖境渡假會館，清明節後房客歸零，只好讓員工放假去上培訓課，只有五六日才營業，近日在大力促銷下，住房數好不容易在51連假期間突破個位數，卻又被列為交通部APP列入警示景點。

湖境渡假會館總經理許幸娟表示，清明連假時莫名被列為全台旅遊警示地點，甚至還被誤會是疫區，迄今遊客仍難回流，只好推出超低房價自救，還送早餐、遊湖船票等，許幸娟說，毫無利潤，只盼遊客回流。

(中時 )