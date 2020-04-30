彰化市也積極爭取河濱公園，第三河川局局長在市長林世賢、立委黃秀芳陪同下，現場會勘。（吳敏菁攝）

彰化市緊鄰著烏溪，市民企盼多處親水空間，彰化市爭取將水利用地打造河濱公園。（吳敏菁攝）

彰化市人口密集，都市計畫範圍1200公頃，但公園、廣場綠地才96公頃，其中92％公園用地更集中在八卦山上，彰化市長林世賢表示，市民缺乏大片綠地，彰化有山也有水，臨著大肚溪好風光卻不得親近太可惜，企盼加入串連烏溪遊憩廊道，在高灘地孵座河濱公園。

林世賢表示，彰化市綠地不僅不足，而且不平均，看著早晨人們到八卦山運動是非常幸福的，但距離較遠的市區，沒有大片的綠肺，少了綠意森森的城市意象，每次假日三民路上小小的兒童公園，就湧入上千人，就想著如果東區也能有一大片綠地，小朋友一定很開心。

林世賢指出，烏溪堤防水岸自行車道要落成了，備受期待，但國內許多自行車道都成了蚊子車道，怎麼經營很重要，不見得人人都能騎著腳踏車來，設計租借站，提供廠商經營就是很好的行銷，彰化市國道橋下空間，正可好好利用。

「讓彰化人也能近山樂水」林世賢、黃秀芳日前爭取第三河川局會勘，指出緊鄰壘球場的大肚溪高灘地，約有2公頃，可以放3座縣立體育場，希望能打造多元的河濱公園，規劃生態河岸體驗區、田園文化體驗區、河岸休憩花園等，提供市民休閒空間，也成為廊道上的亮點，帶動觀光。

(中時 )