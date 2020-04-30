(20:33更新)中信兄弟與統一獅之戰兩隊派出兩代土投對決，廖乙忠上一次出賽主投7局僅失2分，不過此戰首局就出現大亂流，僅丟0.2局壞球連發，失5分都是自責分，獅隊打了10人次，灌進5分打點先拿下領先優勢。

潘威倫上次出賽1.1局失8分，今日捲土重來，首局讓兄弟打者三上三下，反而是上次出賽繳出優質表現的廖乙忠失常，遭陳傑憲敲安後，連丟觸身球、保送形成滿壘，接著蘇智傑敲出2分打點安打、鄧志偉高飛犧牲打攻下2分，總計廖乙忠共丟4次四死球隨後退場，周磊接手後江亮緯再敲2分打點安打，統一獅首局灌進5分，都是廖乙忠自責分。

在潘威倫壓制下，兄弟前3局連1支安打都擠不出來，反而統一獅於2、3局靠安打再各攻1分，取得7分領先，直到4局上半兄弟才靠蘇緯達2分全壘打破蛋，繼昨日敲出生涯首轟後，蘇緯達連2天開轟，4局結束獅隊7比2領先。

(中時 )