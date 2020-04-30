蔡其昌邀集中央及地方會勘，並宣布第3期工程將再投入2200萬元。（陳淑娥攝）

台中市大安風景區海濱露營區即將啟用，立法院副院長蔡其昌30日邀集中央及地方一同會勘，並宣布第3期工程將再投入2200萬元，打造大安風景區海堤景觀之風林地景廊道「綠光森林」，加速地方發展。

蔡其昌今邀集交通部觀光局主任李嘉斌、台中市市議員施志昌、台中市府風景區管理所所長廖偉志、大安區公所農建課課長黃見裕及福住里里長陳金隆、永安里里長謝綢與海墘里里長王勝宗等人到場會勘。

蔡其昌表示，海線觀光廊帶成果逐漸顯現，大安濱海園區改善計畫已進入到第3期工程，未來除了有觀景平台、賞星廣場設置外，透過步道串接也能夠到達週邊龜殼生態公園及媽祖文化園區，完工後將串接起北大安、南高美知名景點，帶動大安觀光遊憩發展潛力。

廖偉志說，大安濱海樂園經觀光旅遊局做整體發展規劃，露營區已完成，OT部分也正式委外，而沙雕賞景平台及後續的周邊環境整理也將在6月完成；而第3期工程也接續啟動，辦理重點在於將大安風景區形塑成「綠光森林」。

施志昌指出，地方樂見大安濱海園區整建工程持續進行，而一旁年久失修海虹橋整建初估預算需4500萬元，會在市議會持續監督並爭取預算，期盼市政府能更積極重視海線發展，讓地方持續轉動起來。

蔡其昌服務處表示，交通部觀光局今年核定2200萬，挹注大安風景區海灣遊憩設施改善工程第3期「綠光森林」計畫，將打造大安風景區海堤景觀之風林地景廊道，加強星海露營區周邊，如堤頂散步道、海堤斜坡道景觀美化及延線景觀指標及導覽，增加入口意象等設施，讓大安濱海園區能夠持續蛻變。

本計畫總經費2200萬元，由交通部觀光局補助1254萬元，台中市府自籌946萬元，預計明年11月完工。

(中時 )