香港知名男演員鄭則仕曾獲香港電影金像獎第5和16屆最佳男主角，其中「肥貓」的角色更深植人心，但影帝人生卻非一路順遂，他和朋友合資開電影公司，卻遭坑欠下巨債，後來又受糖尿病所苦，健康亮紅燈；感動的是，鄭則仕的愛妻林燕明在他遇難時從未離開，陪著他東山再起，他們的相守相依令人稱羨。

鄭則仕從小就以把演員當作志願，1973年主動報名電影公司培訓班，先從臨時演員做起，熬了3年多後才加入無線電視台，靠著1976年的長篇劇《狂潮》出道，陸續也獲得許多戲劇演出機會；1985年自導自演《何必有我》，在裡面飾演智能障礙的肥貓，完美詮釋獲得觀眾喜愛，更憑該作品獲得第5屆香港金像獎最佳男主角。

這個時期算是鄭則仕人生巔峰，當時在拍戲途中認識小自己14歲的林燕明，在1989年就迅速步入禮堂，也隨即和友人合資開一間影視公司；豈料，鄭則仕投資的公司遇到經營不善，欠下千萬元巨債，讓如日中天的他瞬間慘跌落。難得的是，他的愛妻林燕明和母親不離不棄，陪在他身邊支持他，花了幾年時間終於把債務還清。

儘管為了債務，鄭則仕曾演出尺度較大的電影《追鬼七雄》和《青樓十二房》，但憑著精湛的演技，戲約不斷，在1996年靠著《三個受傷的警察》再度拿到金像獎最佳男主角；後來則因為身體肥胖，罹患糖尿病，在愛妻的照顧下，漸漸淡出螢光幕前。

鄭則仕經歷過風光時期，也曾因債務跌落谷底，但林燕明和其他家人都不離不棄，揹了巨額債務也甘心陪他吃苦，他們難能可貴的愛情令人稱羨；他本人回想自己的人生經歷，也悟出一個道理，「很多事情不是努力就有結果，去做就好，結果就順其自然吧」。

(中時電子報)