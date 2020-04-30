（國泰人壽5月將調降宣告利率5～20個基本點，但美元理財型主力保單仍保有3％宣告。資料照片）

國泰人壽「降息」了。國泰人壽5月1日將調降美元利變保單宣告利率15～20個基本點（1基本點等於0.01百分點），但美元利變「理財型」主力保單宣告利率，依舊維持在3.05％，為前六大壽險公司最高宣告利率；新台幣利變保單則降5個基本點，理財型降到1.8％，類保障型亦成為六大壽險中首家跌破2％，降到1.95％。

因為新冠肺炎疫情，造成股債市波動，全球央行亦大降息，前六大壽險公司4月都調降宣告利率，美元理財型主力保單大部分都跌破3％，降到2.6～2.9％之間，新台幣利變理財型則都跌破2％，降到1.7～1.9％之間；裡面唯獨國泰人壽4月美元理財型宣告利率只降5基本點，主力商品最高還宣告3.2％，引起其他五家壽險公司「圍醮」，30日大家都在「等」國壽的降息動作。

富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽及台灣人壽5月宣告利率都維持不動，僅國壽美元降15～20個基本點，美元理財型部分保單宣告利率降到2.95％，但「策略性理財」保單，即要保持一定競爭力、限量款保單宣告利率依舊有3.05％，依舊高於另外五家公司，國壽美元利變保障型保單宣告利率則降到3.25％。

國壽新台幣利變保單宣告利率再降5基本點，保障型宣告利率降為前六大最低，僅1.95％，其餘五家新台幣利變保障型則還有2.05～2.25％。

同時間，如元大人壽5月亦降躉繳美元利變保單的宣告利率，10～15個基本點，調降後宣告3％；全球人壽、三商美邦人壽5月亦維持不動。

(工商 )