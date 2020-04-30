台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，且已連5天零確診、連18天無本土確診個案，民眾與飯店旅館業期盼在安全的前提之下，各項防疫措施能逐步鬆綁，讓國人能更輕鬆前往各觀光景點出遊，雲朗觀光集團除了在防疫與消毒上持續嚴格為民眾把關，君品酒店、雲品溫泉酒店與翰品酒店花蓮都曾於外牆點燈，以愛心符號或是創意字樣為台灣加油打氣，更特別於5月5日起推出線上「HIGH FIVE 購物節」，鼓勵民眾先行購買優惠住宿券可供以後使用，或趁平日「分流旅行」安心出遊達到防疫的目的。

雲朗觀光集團集合旗下四大品牌飯店：君品酒店台北、雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店(花蓮、新莊、桃園、高雄)、兆品酒店(台中、嘉義)、首次推出「2020雲朗平日聯合住宿券」，每張1,799元，皆含一泊一食，共有8間飯店供選擇，期間限定銷售共五天，僅於5月5日至9日推出此優惠，其中包括雲品溫泉酒店經典山景房，僅7,196元即可雙人入住享受日月潭的湖光山色，若使用該住宿券入住君品酒店僅需5,397元，更可入住高樓層的行政客房，輕鬆享受奢華旅行。

雲朗觀光建議近期可趁平日使用避開出遊人群，或提前預約暑假家庭旅行。而原持有每張2,250元的2019年雲朗觀光集團聯合住宿券者，自5月5日起，只要於7月15日前入住，則加碼旺日、假日不加價，且加送一位12歲小孩免費入住。

另外，配合「HIGH FIVE 購物節」雲朗觀光集團更加碼推出「競標搶翻升套房」活動，凡購買2020雲朗平日聯合住宿券的民眾，可以在5月5日至5月9日競標套房升等資格，翰品、兆品酒店系列可用5元起競標升等指定套房、君品酒店則以55元為起標價格競標升等行政套房，雲品溫泉酒店則以555元為起標價競標升等豪華湖景套房，每館飯店各採前10名出價最高者得標，得標者可持「2020雲朗平日聯合住宿券」與得標證明，並於入住時支付得標價，便能輕鬆升等套房。

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