新加坡總理發表五一勞動節講話時表示，儘管新加坡投入鉅資，協助受冠病疫情重創的國人保住工作，薪金減少仍在所難免。值此艱困時期，李顯龍呼籲員工忍痛犧牲接受減薪，同時勸請雇主避免裁員，以便在疫情好轉後蓄勢待發，為逐步重啟的經濟做好準備，重振旗鼓。

明天是五一勞動節，李顯龍今晚首次通過電視和網路平臺發表勞動節獻詞，有別於與往年一般將獻詞以書面形式發給各大媒體的慣例。

新加坡聯合早報引述李顯龍在演講上的講話指出，隨著冠病疫情肆虐重創全球經濟，作為開放經濟體的新加坡自然首當其衝。所幸，新加坡先輩高瞻遠矚，多年下來為國家累積一筆可觀的儲備金當做堅實後盾，好讓政府在國家陷入疫情引發的經濟危機之際，能推出大刀闊斧的措施，協助員工、企業和家庭渡過難關。

李顯龍坦言，即便政府“做了這麼多”，許多員工的薪金還是會減少，他因此呼籲國人把眼光放得更長遠，先咬緊牙關挺過眼前這段非常時期。

“工友們已做出了犧牲。雇主們也要盡全力幫助員工挺過這個艱難時期，而不是一碰到困難，就立刻裁員。如果雇主能做到這一點，相信員工日後必定報以忠誠，盡心盡力工作。這一來，當經濟開始復蘇時，企業也就會有足夠的實力重振旗鼓。”

不過，李顯龍也示警，經濟復甦並非一蹴可就。為避免頑固的疫情捲土重來，政府得步步為營，確保所有防疫措施到位，包括先讓新增病例減少，同時加強檢測病毒的力度，並加快追蹤病例的工作。

他指出，日後當疫情好轉，政府將逐步解除病毒阻斷措施，讓必要服務領域以外的經濟領域恢復營運，但過程不可操之過急。“我們會先讓那一些滿足國人需求的行業開工，還有那些確保我國跟世界和全球供應鏈結軌的行業也可以獲准重新開業。”

至於其他行業，如人潮容易聚集的娛樂場所，以及舉行大型體育賽事的領域，則需要一段時間後才能恢復運作。

李顯龍說：“希望大家繼續和政府合作，加強防疫，讓我國能夠早日全面復工、復產及復業。”

(中時 )