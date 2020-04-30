大陸的「五一黃金周」假期明日展開，受新冠肺炎疫情影響，今年香港接待內地團斷崖式崩盤，出現有記錄的13年來首次掛「0」。往年的五一假期平均每日約300團，去年4天假期共接待近百萬內地訪客，今年雖有5天假期，但受疫情影響，旅遊業已呈窒息狀態。

據《大公報》報導，去年五一黃金周受惠於「一橋一鐵」（去程香港高鐵，回程港珠澳大橋）開通及內地延長假期，4日假期錄近100萬人次的內地客訪港，較前年三日假期多約66%。今年的五一黃金周，內地有5日假期，是12年來最長的一次，但在疫情衝擊下，市況大不如前。

有旅行社業主表示，去年黃金周每日接待20多團旅客，公司上下逾80名員工，人人有工開，但今年集體失業，公司夥計轉行外，自己亦只好趁空開拓副業。

報導說，今年1月至3月訪港旅客按年比下跌逾80%，僅349萬人次，其中內地訪港團暴跌98%，僅剩300餘團。旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，內地團自農曆新年起叫停，而內地現時仍未恢復跨省、長途及跨境遊，故今年五一黃金周不會有內地團訪港，是旅議會自2007年起實施內地登記團制度以來，首次零團來港。

旅遊業主表示，以前五一黃金周連吃午餐都要排隊，2003年內地放寬來港自由行後，曾經每日接待逾300內地團，約5、6年前開始減退，但每日仍有200團來港。

報導說，旅遊業受疫情影響，相關的運輸、觀光全部受到重創，觀光船業轉做餐飲外賣，但仍無濟於事。香港旅行社另開發如郊遊團等本地綠色旅遊，也有轉做外賣維生。

香港紫荊遊負責人葉定國表示，旅遊業復蘇後將推出多種優惠吸引遊客。不過，，疫情過後市道能否馬上好轉，需視乎本港社會氣氛，擔心新一波社會暴力事件再次爆發，嚇走旅客。

(中時電子報)