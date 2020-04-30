為呼籲大家勤洗手對抗疫情，卡通頻道特地製作洗手防疫歌，提醒大朋友小朋友共同防疫的重要，更邀請到藝人「Lulu」黃路梓茵共襄盛舉。身為頻道鐵粉的Lulu，跟著製作人突發奇想化身老皮、飛天小女警、胖達等多位卡通頻道明星詮釋動感饒舌，誇張的語調幫30秒版本增添許多趣味性。

Lulu談到這次配唱相當雀躍，聊起她喜愛的卡通頻道節目更是如數家珍，包括經典的「飛天小女警」、「膽小狗英雄」、「德克斯特的實驗室」，以及時下正夯的「熊熊遇見你」。她擁有許多卡通頻道「熊熊遇見你」周邊商品，表示看熊熊們好笑又療癒，自己最喜歡的卡通題材則是打擊犯罪題材的卡通，覺得自己最像「飛天小女警」的花花一樣，是有領導力且厲害的大姊。

為了配唱，力求完美的Lulu整整練習兩個晚上，除了反覆揣摩情緒，讓整首洗手防疫歌聽起來更加生動活潑。Lulu一再呼籲洗手的重要性，她發揮想像力，把病毒想成「飛天小女警」的壞蛋魔人啾啾，現在要打敗魔人啾啾就是要用洗手的方式，所以用力洗手洗掉魔人啾啾時自己就變成了小女警，把手洗乾淨後身體就像小鎮村一樣恢復開心愉快的一天。還希望觀眾們能夠一看完洗手防疫歌就要起身去洗手，養成日常生活中勤洗手的好習慣，而且一定要洗滿20秒，才能夠有效消滅壞菌跟病毒。

因疫情取消兒童節大型活動，卡通頻道將應變推出一連串充滿創意的小競賽，首先上場的是「卡通明星在我家」配對挑戰，邀請大家多了解自己的家人，並找出家人與卡通明星個性及喜好的共通點，趣味配對，例如：媽媽和「熊熊遇見你」的阿極都是大廚師，從5月11日至6月12日，每週一至五鎖定下午5點30分至晚間7點的「三大人氣王」時段（《熊熊遇見你》、《HOLA!維克與維諾》，及《少年悍將Go！》），只要上網輸入畫面左上角出現的「角色密碼」及出現日期、該角色與家人的共通之處，就有機會獲得任天堂Switch、《熊熊遇見你》禮物包及卡通頻道驚喜福袋等精彩好禮。詳細活動資訊，請上卡通頻道官網查詢。

(中時 )