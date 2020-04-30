台大教授臺靜農故居（台北市溫州街25號）是否拆除獲得社會關注，台大校長管中閔5月1日下午將前往台北市政府參加文資審議會議。台大4月30日晚間發出新聞稿，表示初步規劃整修後故居可改為「臺靜農人文會館」或「臺靜農人文講堂」，呈現臺靜農經歷、事蹟、文學著作、書法與篆刻作品外，還可辦理藝文課程和演講，未來並與周圍其他台大所屬歷史建築形成廊帶，發揮更大功能。

臺靜農在台大任教27年，曾任台大中文系系主任，僅在該故居居住6個月，民國95年及107年北市府文化局兩度審查勘驗，都認定不具文資價值，台大依據決定拆除，地方文史工作者則希望保留。

台大表示，台大師生共同決定以「歷史建築」或「文化建築」的方式，以發揚並紀念「人文精神」為主軸，而非僅是單一的以保存建築結構物為目標，以更具彈性的整修與規劃活化場域，發揮更多功能與連結，常存大師典範。

(旺報 )