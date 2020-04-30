小豬(左一)「四大天王」時期照片。(本報系資料照)

小豬羅志祥(右2)「四大天王」時期照片。(本報系資料照)

20200423中天新聞 9年情斷！ 周揚青列四罪狀 控羅志祥劈腿

周揚青證實與羅志祥(小豬)分手，還手撕舊愛真面目，直指對方天生渣，與旗下女藝人、化妝師有不正當男女關係，甚至與一票好兄弟經常舉行多人運動，弄得羅志祥與旗下唯一女藝人愷樂(蝴蝶姐姐)無力反擊，只能隔空向周揚青道歉。現在更有網友想起在周揚青證實分手前，羅志祥才在今年3月上傳一段疑似暗酸周揚青整形影片，反遭陸網友起底羅志祥以前舊照，質疑你不是也有整！

羅志祥今年3月曾在抖音上傳一段影片，配上的旁白是「什麼叫素顏？沒有貼過假睫毛、沒有隆過鼻、沒有豐過唇、沒有墊過下巴，這叫素顏」，影片一出引發陸網友熱議，懷疑他是在暗酸女友周揚青。

如今周揚青證實分手，羅志祥不僅因被爆料渣男事蹟形象崩壞，連帶也捲入整形疑雲，遭陸網友起底他多年前在男團「四大天王」時期舊照，質疑他自己也割了雙眼皮，引發熱議。

諷刺的是，當年豬揚蜜戀時，小豬不僅甜認與周揚青是以結婚為前提交往，還宣告認識周揚青時，女友還沒整容，透露周揚青只有動眼睛、鼻子，其他都是靠減肥瘦下來，與後來諷刺周揚青時的態度差很大。

(中時電子報)