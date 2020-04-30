曾是國共戰場的古寧頭北山紅土斷崖。（李金生攝）

內政部長徐國勇今（29）日赴金門古寧頭北山紅土斷崖，履勘海岸線逐年退縮現況時強調：「不會讓一分一寸的國土繼續流失! 」將透過跨部會的研討，擬訂可行的搶救對策。（李金生攝）

金寧鄉長楊忠俊表示，金門國家公園在金寧鄉占有最大面積，對當地發展帶來最多限制。（李金生攝）

縣議員董森堡就傳統聚落保存與集村開發、都市計畫範圍檢討和國家公園預算問題提出建議。（李金生攝）

內政部長徐國勇今（29）日赴金門古寧頭北山紅土斷崖，履勘海岸線逐年退縮現況時強調：「不會讓一分一寸的國土繼續流失! 」將透過跨部會的研討，擬訂可行的搶救對策。

站在曾是國共戰場的北山紅土斷崖，遙望對岸大陸的徐國勇表示，古寧頭海岸線逐年退縮，除因對岸採取砂石，導致海水侵蝕海岸之外，也有極端氣候帶來環境變遷的問題，未來希望透過跨部會研議有效對策。營建署長吳欣修也表示，北山斷崖的改善涉及工法及預算問題，會協調水利署與國發會共同解決問題。

徐國勇今天在立院內政召委陳玉珍的安排下，率同營建署長吳欣修偕立委李德維、葉毓蘭、林思銘等人考察金門國家公園，陸續訪視山后、古寧頭及小金門，實地了解國家公園範圍經營現況，作為國家公園第3次通盤檢討的參考。

針對鄉親關心金管處年度預算從原先的10幾億元掉到現在的2億多元，扣除人事費用之外，已無建設經費，應適時檢討縮減占全島約4分之1的國家公園範圍，以減少民眾「只有管制，沒有建設」的怨言，徐國勇表示，管制與緊縮僅在一線之間，都可以檢討。

徐國勇指出，行政院正研議將營建署下的國家公園組提升為國家公園署，未來位階提升後預算可望增加。營建署長吳欣修也說，金門國家公園範圍調整涉及金管處與金門縣府間的協調，期盼未來大家共同研商，不要貿然劃出去後，卻出現無人管的銜接窘境。

陳玉珍則指出，目前國家公園的預算有限，管理這麼大面積的土地，實在有點捉襟見肘，應針對無涉戰地人文或自然生態的地方，逐步縮減現有範圍，還地於民以降低民怨。

陳玉珍並強調，這波疫情嚴重衝擊地方觀光產業，遊客幾乎「歸零」，她上周建議營建署責成金管處擬訂「以工代賑」方案，兼顧景觀優化及鄉親紓困，同時也可改善居民與國家公園的關係。徐國勇也說明此案可行，初步規畫聘用24名人力來協助金管處優化景觀、巡守園區，將由營建署盡快推動。

(中時 )