1.美國規模最大紓困案 2.2兆美元調查

為了應對疫情造成的衝擊，美國總統川普簽署了總額高達2.2兆美元的經濟紓困計劃。這是美國歷史上最大規模的經濟刺激計劃，相當於聯邦政府年度財政預算的一半。法案主要內容包括年收入低於75,000美元的個人每人可獲1,200美元的直接補助。家庭年收入不超過15萬美元的已婚夫婦可獲2,400美元補助，每個孩子額外獲得500 美元補助。另外，還包括為企業提供的貸款和醫療衛生部門支出。

2.今年首季 陸衰退6.8%

2.今年首季 陸衰退6.8%

大陸國家統計局發佈最新數據，今年第一季GDP年減6.8%，創下有記錄以來最差表現。消費方面，首季社會消費品零售總額78,580 億元人民幣，年減19.0%。其中，除汽車以外的消費品零售額72,254億元，降17.7%。中大型工業首季增加值年減8.4%，但3月份數值為年減1.1%，比前兩個月改善12.4個百分點。另外，3月城鎮失業率為5.9%，比2月降0.3個百分點。

3.香港零售降44% 史上最大跌幅

3.香港零售降44% 史上最大跌幅

香港零售數據連跌13個月，2月的零售業總銷貨值的臨時估計為227億港幣，比去年同期下跌44%，為有紀錄以來最大跌幅。而1月的總銷貨值的修訂估計按年跌21.5%，今年首兩個月合計的總銷貨值，估計為年減31.8%。其中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷售跌幅最大，下跌58.6%；服裝下跌49.9%；藥物及化妝品等多個類別跌幅逾40%。

4.新冠肺炎安全國度 台灣第5

4.新冠肺炎安全國度 台灣第5

調查組織Deep Knowledge Group統整各國新冠肺炎相關數據並做出排行。其中在「全球健康安全國家排名」的前五名依序為：以色列、新加坡、紐西蘭、香港及台灣。台灣上榜的原因，在於疫情爆發初期即採取邊境管控，政府防疫迅速、高效。

5.航空業今年損失 逾2500億美元

5.航空業今年損失 逾2500億美元

航空業正經歷有史以來最嚴重的一場危機。各國相繼「閉關」，是全球航空公司陷入窘境的直接原因之一。作為結果，航線班次只能大幅縮減。各地區航班減少的比例顯然與當地疫情嚴重程度有關。根據國際航空運輸協會（IATA）與統計資料庫OAG顯示，地方支線的載客量平均下降八成，IATA 曾預測全球航空業今年營收將損失290億美元。隨著疫情的全球擴散，3月24日修正為損失2,520億美元。

6.搶購廁紙 義大利暴增140%

6.搶購廁紙 義大利暴增140%

新冠肺炎疫情全球大流行，民眾搶購口罩、洗手液、消毒酒精無可厚非，但囤積廁紙則令人有些匪夷所思。數據統計網站Statista統計顯示，疫情帶動全球廁紙銷量暴增，美國3月廁紙銷量年增率達60%，疫情爆發較早的義大利，年增衝上140%。研究認為，從眾心理會影響人的行為，尤其是面對威脅一無所知的情況下，搶購廁紙是對壓力的回應。

(中時電子報)