國內新冠疫情連續五天零確診，海巡署南部分署特別請出美女上士吳佳玲（5+0）本人共同狂歡，並與單位同仁開心分享龜苓膏（歸零膏）。

海巡署南部分署今天在臉書《南部海巡瘋開講》粉絲團，張貼一美女端著龜苓膏，甜美分享開心的一刻。粉絲團PO文說，截至4月30日台灣已經持續5天無新冠病毒確診病例，值得舉國同慶！

在海巡署南部分署巡防科，有位上士吳佳玲正好諧音就是5+0，於是大家集思廣益要慶祝一番，立即有人去買來龜苓膏說，由吳佳玲（5+0）分享龜苓膏（諧音歸零膏），最恰當不過。

《南部海巡瘋開講》小編PO文說，慶祝令大家振奮的一刻！！面對百日來病毒的感染風險，國內經濟發展受阻，國人無不惶恐不安，多虧中央流行疫情指揮中心與國人的配合，才有那麼卓越的防疫成效。

不過，5/1連假即將到來，海巡署呼籲國人，呼籲民眾輕鬆但不鬆懈，持續努力共同防疫。

(中時電子報)