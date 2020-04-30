台新金公布股利配發約0.8元 20:032020/04/30 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台新金控董事會決議108年度盈餘分配，現金股利0.56562382元，配股0.2313916元，合計約近0.8元。 台新金控表示，普通股每股股利依據2020年4月14日普通股已發行流通在外股份總數為基準計算，但每股實際分派金額，會受於配息配股除權基準日前，所實施庫藏股交易及員工認股權執行等影響，但總分派金額不變。 台新金說明，108年度可供分派盈餘提撥24.67億元盈餘轉增資，發行2.47億股，每股面額10元，即每千股無償配發約23.13股，以強化財務結構。 (工商 ) #台新金 #台新金控 #每股 #普通股 #配股 也許您會感興趣 推薦閱讀 揚明光學首季每股虧損0.75元 17:542020/04/27 財經 大山去年EPS為2.18元 配股配息合計2元 20:432020/04/27 財經 全台3月每股盈餘0.06元 09:442020/04/28 財經 《業績-電子零件》台郡Q1獲利年增2.2倍 EPS1.12元 14:492020/04/28 財經 長科*公告第一季每股淨利0.36元 18:012020/04/29 財經 元太收復失土 投顧龍頭喊買 18:002020/04/29 財經 國泰金決議發現金股利2元 股息殖利率5.2％ 20:092020/04/29 財經 吃貨無極限 寶佳少東從地產投資到金融 08:552020/04/30 財經 台灣大董事會通過 發放每股4.75元現金股利 16:402020/04/30 財經 富邦金控每股擬配發現金股利2元 殖利率約4.72％ 19:172020/04/30 財經 財經熱門新聞 陸晶圓代工龍頭奪華為肥單？ 台積電2老大這樣回應 - 財經 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 被軋爆！空手散戶還能上車？專家驚曝1句 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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