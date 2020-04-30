台新金控董事會決議108年度盈餘分配，現金股利0.56562382元，配股0.2313916元，合計約近0.8元。

台新金控表示，普通股每股股利依據2020年4月14日普通股已發行流通在外股份總數為基準計算，但每股實際分派金額，會受於配息配股除權基準日前，所實施庫藏股交易及員工認股權執行等影響，但總分派金額不變。

台新金說明，108年度可供分派盈餘提撥24.67億元盈餘轉增資，發行2.47億股，每股面額10元，即每千股無償配發約23.13股，以強化財務結構。

(工商 )