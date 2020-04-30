為了鞏固明泰經營權，佳世達30日召開董事會，將以每股現金新台幣30元，公開收購股票上市公司明泰（3380）已發行之普通股，此次公開收購希望達到綜合持股28.8％至42.8％。以明泰30日收盤價22.15元來看，溢價35％，展現佳世達勢在必得的決心。

此次公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於109年5月11日，公開收購開始日預計不晚於民國109年5月12日。預定之最高收購數量為103,071,668股（約明泰已發行普通股股份總數之19％），最低收購數量為27,124,123股（約明泰已發行普通股股份總數之5％），若收購股權比例達最低收購股數時，本次公開收購即為成就。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達以發展智慧解決方案為近年最重要的營運方針之一，明泰是國內網路通訊技術的佼佼者，希望透過公開收購增加持股，進一步在5G、車聯網、智慧工廠等領域深度結盟，為雙方創造更高的股東價值。

佳世達近年推動聯合艦隊策略，希望集結具有獨特優勢的策略夥伴，以集團力量共同開創事業新局。此次對明泰提高持股，即是希望藉由本公司擁有的雄厚技術與製造實力，結合明泰在網通設備產業能力，以維護臺灣網通設備產業在國際的競爭力，合力擴大國內外市場占有率與客戶群。

佳世達目前已是明泰最大股東，集團綜合持股共23.8％，此次公開收購希望達到綜合持股28.8％至42.8％。佳世達誠懇盼望明泰股東惠予支持，佳世達將與明泰發揮合作互利優勢，持續追求成長，加速5G的布局和經營，提供客戶更完善的產品與服務，並提升股東價值。

(工商 )