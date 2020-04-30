鐵路警察李承翰去年遭逃票男子刺死，兇嫌一審判無罪、強制就醫5年。國民黨主席江啟臣今晚在臉書發文，直指「無辜犧牲的生命，誰來還他公道？」對於政府要修正「警械使用條例」的承諾跳票，表達強烈不滿。

江啟臣說，去年鐵路警察李承翰因公殉職，今天法院判決兇嫌無罪，判決結果引發社會議論，民眾不只對判決不滿，更令人憤怒的是，當時政府對民眾承諾修正「警械使用條例」，什麼時候才要完成？一日不修法，就是讓我們的人民保母多一日暴露在危險之中！

他說，去年事發後，他也曾呼籲應儘速修正「警械使用條例」，警政署立即回應，希望在修法後，可以讓員警更勇於使用槍械。但時間一日一日的過去，我們仍然看不見政府提出進一步的方案。

江啟臣說，「警械使用條例」最後一次修正是民國91年，近20年來歷經多少次警械使用爭議，警政署也都以修正警械使用條例作為回應，但事件風波一過修法的工程都無疾而終，無辜生命的犧牲，誰來還他公道？

他說，警政署兩次提送修法草案給行政院，立法院卻遲遲等不到行政院送來版本。這次員警李承翰的犧牲，再次啟動了修法的開關，但仍無法加速修法的進度。今日無罪判決一出，總結行政院事發近十個月來的作為，就是「能緩則緩，能拖就拖」。

「警察安全，我們才安全。」江啟臣強調，再多的遺憾與憤怒都無法挽回寶貴的生命，完備警械使用規範，國民黨一定會盯著行政院完成修法，呼籲行政儘速提出修法，讓警察執法可有所憑，無畏懼。

(中時 )