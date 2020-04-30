東京奧運因為新冠肺炎疫情延期一年，選手年紀、體能及巔峰狀態能否維持，成了備戰的考驗，國立體育大學與國立陽明大學聯手辦理「東京奧運運動員積極防疫健康管理與運動訓練監測系統建置」計畫，全力支持各專項運動員提升國際賽會整體成績，加速推動東京奧運奪金。

國立體大、陽明大學針對優秀選手「超前部署」提出防疫計畫，幫助優秀選手免受感染與居家隔離影響，持續有效訓練，陽明大學更規劃2周14天優秀運動員居家隔離防疫環境計畫，國立體大提供相關場地及專項訓練運動科學資源輸出。

國立體大校長邱炳坤指出，這項防疫計畫希望讓運動員在隔離期間也能維持訓練，教練亦可藉由相關應用程式及系統上的數據，掌握選手身體及訓練狀況，甚至也能提供運動後營養補充資訊，整套系統目前先設置在檢疫場所，安全性非常高又保密。

2008北京奧運女子舉重48公斤級金牌選手陳葦綾表示，選手藉由這套系統利用視訊直播方式繼續訓練，相關數據也能檢測選手是否達到訓練目標及是否攝取足夠營養。

(中時 )