為強化保險業的法令遵循，金管會保險局30日公布新規定，保險公司總公司的法遵主管必須專職，不得兼任其他職務。保險局指出，保險業很專業複雜，考量保險業總公司法令遵循主管，應熟稔保險相關法令及通曉保險業實務運作，並專注於公司之法遵業務，以利公司法令之遵循，因此「應為專職，不得兼任其他職務。」

金管會研擬「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第30條修正草案，規定保險業總機構法令遵循主管，應為專職，不得兼任其他職務。不過，保險局官員指出，目前保險公司法遵主管可兼職得情況只有一種，就是不管資產兆元以上或以下，只可以兼任「防制洗錢及打擊資恐專責單位主管」，其他的職務不管是公司內還是公司外都不得兼任。

金管會表示，本辦法修正草案將依行政程序法規定，於近日內公告，為廣納多方意見以期修正方向臻於周延，本次修正草案除將刊登行政院公報外，亦將於金管會網站刊登該草案之總說明及修正條文對照表。各界如有任何意見，請於公告翌日起60日內，至金管會「本會主管法規整合查詢系統」網站之「法規草案預告論壇」網頁內陳述意見。

(工商 )