勞動紓困貸款10萬元上路首日，公股行庫爆出逼近6萬件大量，其中，土銀、一銀、台銀為前三大，土銀承作量已破12000件，為全體行庫之冠；以此速度，估計不到10天內，勞動部撥出的500億額度一定用滿。

據了解，土銀為了承作勞動紓困貸款申請，全省150家分行，每家找3個臨時雇員來協助趕件，因此分行臨櫃就有8000多件，加上網路進件4000件的申請，合計第一天就超過12000件。

一銀則合計10756件，其中從網路進件4766，可說是全體行庫裡，網路進件量最高的銀行，此外合庫則有8000多件，彰銀也有約5000件，兆豐也超過5000件。

不過從受理申請來看，現在95％以上的申請，都是由大型行庫來作，民營銀行對此相對不積極，據悉，有不少民營、外商銀行今天甚至還掛出告示：「因為還沒接到總行指示，尚未受理。」使得大批民眾申請蜂湧至公股銀行，公股金融圈人士形容：「盛況不遜於月前買口罩的排隊人潮。」只見許多公股行庫的分行，外面都大排長龍，全部都是在等最新的「10萬元紓困」，因為幾乎人人有獎。

(工商 )