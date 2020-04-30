印尼發生一起鱷魚吃人的驚悚事件，一名漁夫捕魚時被一條長13英尺（3.9624公尺）的鱷魚襲擊，同行的友人嚇得趕緊返回村莊找人幫忙救援，卻找不到漁夫和鱷魚，直到隔日才抓到這條殺人的鱷魚，剖開牠的肚子發現漁夫的頭顱和手臂斷肢，令人毛骨悚然。

根據英國《太陽報》報導，一名55歲漁夫賽夫里（Syafri）和友人托哈（Toha）一起在錫國縣（Siak）廖內省的Teluk Lanus村附近捕魚時突然遇到鱷魚襲擊，托哈幸運逃過死劫，但卻目擊賽夫里被鱷魚攻擊，情急之下他趕緊返回村莊找人救援，但等到村民與警方組成的獵人團隊抵達事發現場時，卻找不到鱷魚和賽夫里的身影。

村民圍捕到了鱷魚。（圖／翻攝自太陽報）

一行人持續搜救到隔天，偶然發現一條被割斷的腿，在河岸上被沖刷著，最後順利找到鱷魚並將其殺死，剖開肚子後翻找著鱷魚的內臟發現到頭顱、手臂等人體斷肢殘骸，證實這隻鱷魚真的吃掉賽夫里。

廖內省自然資源保護局局長赫魯（Heru Sutmantoro）抨擊當地人殺死受保護的鱷魚，因為灣鱷（Saltwater Crocodiles）是受到法律保護的野生動物之一，雖然很遺憾賽夫里被鱷魚吃掉，當局長期以來一直警告公眾避免靠近灣鱷的棲息地，並在該地區附近要小心謹慎，因為這不是第一次襲擊，在拉卡爾河附近也曾發生過類似的襲擊，「受害者可能不知道該地區是灣鱷的棲息地」。

赫魯補充說道「野生動物官員無權對殺死鱷魚的村民採取行動，但他發誓要增加巡邏以繪製鱷魚的棲息地，試圖防止今後的襲擊」。

灣鱷可以長到20英尺（6.09600公尺）長、重達2370磅。牠們是先天的食肉動物，會先從河岸伏擊奪取獵物，然後將獵物淹死，再將整個獵物全部吞下肚。

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(中時電子報)