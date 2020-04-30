防範KTV場所火災，南市消防局第二大隊至六甲區金典KTV消防安檢。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

防範KTV場所火災，南市消防局第二大隊至六甲區金典KTV消防安檢。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台北錢櫃KTV大火後，台南市政府消防局局長李明峯立即通令各消防大隊全面進行KTV場所消防安全檢查，第二大隊30日上午前往六甲區金典KTV檢查，火警受信總機等功能正常，也無營業中施工情形，第二大隊自27日起累計已檢查16家KTV場所，尚有7家近期將完成檢查。

第二大隊4月27日起即由幹部率安檢小組密集於轄區進行消防安全檢查，30日上午前往金典KTV進行消防檢查，重點檢查火警受信總機、廣播主機、自動撒水、室內消防栓、排煙設備等消防設備，並現場指導員工防火管理觀念與抽測員工消防設備操作。

第二大隊大隊長丁春能表示，自4月27日至4月30日已檢查16家KTV場所，尚有7家近期將完成檢查，其中下營及麻豆二家KTV發現廣播設備、火警警報設備及滅火器等有故障情形，已要求限期改善，均無營業中施工情形，第二大隊預計於5月初全面完成轄內各KTV消防安全檢查。

丁春能表示，營業場所員工應熟悉消防設備使用操作，如滅火器、室內消防栓等基本消防設備使用，火警受信總機之操作。而營業場所有整修、室內裝修施工等情形，應依法於開工前3天提報施工中消防防護計畫，未依規定申報將依消防法查處。

(中時 )