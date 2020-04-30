前公懲會委員長石木欽爆料，司法院長許宗力、時任祕書長呂太郎「打探」管中閔案，施加壓力，自己是因為「判決不見容於當道」，才會成為「鬥爭下的犧牲品」。國民黨革實院長羅智強認為民進黨的確鬥爭石木欽，但該探討的是，管中閔被「申誡」還不夠，民進黨非得把管拉下台大校長職位？

羅智強在臉書指出，民進黨有沒有鬥爭石木欽，從私下把調查報告洩露給媒體，這種與「卡管案」如出一輒的作風，就知道的確是存在的。更何況，民進黨是一個，那麼在乎「司法公正」的政黨嗎？關說檢察官的柯建銘，現在還是民進黨團的總召；關說檢察長的邱太三，則是民進黨「反賄選」小組的召集人。

他說，相較之下，石木欽頂多是提供好友「法律意見」，也與自己的承審案件無關。如果石木欽是「有損官箴」，那柯建銘、邱太三顯然是罪大惡極，怎麼還能夠在民進黨內，呼風喚雨？因此，真正應該探討的是，為什麼民進黨要鬥爭石木欽，難道管中閔「申誡」的判決還不足夠，一定要把他撤職，從台大校長的職位拉下來才罷休？

(中時 )