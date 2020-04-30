經濟部水利署30日邀請中央氣象局、農委會、科技部及縣市政府召開旱災水利署緊急應變小組第一次工作會議決議，雖目前各地民生及產業供水穩定，將陸續完成一期稻作供灌，惟為預防梅雨雨量不如預期，將提前部署抗旱，包括台南及高雄自5月7日起，實施夜間減壓供水，恐影響管線末端或高地用戶的供水。

為此，台南及高雄地區水情燈號，5月7日將由水情稍緊的「綠燈」，再調整為減壓供水的「黃燈」。

台南及高雄自5月7日起，實施夜間減壓供水之後，水利署副署長王藝峰強調，當地政府機關及國營事業將配合停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆，及水溝等非急需或非必要用水，並在台南及高雄地區離峰及特定時段（原則為每日22時至翌日六時），實施自來水減壓供水，因此不會影響民生及防疫用水。

至於管線末端或高地的水壓，若有不足，影響用戶用水，將由台灣自來水公司提供水車或供水站因應，同時由地方政府開放水資源回收中心放流水，提供澆灌等次級用水使用。

水利署表示，自去年9月以來各地降雨，僅為歷史平均值五至七成，在各單位共同努力，推動跨區域調度、水庫總量管制、推動農業水資源競用區轉作、節水灌溉、及科學園區工業區自主節水等措施，自去年11月枯水期開始，迄今六個月均能穩定供水，最重要的全民防疫用水，並未受到影響。

水利署說，目前時序將進入梅雨季前的最後階段，也是枯水期最乾時期，依據中央氣象局預測未來二周，各地以穩定天氣為主，5月底至6月上旬雨量可能正常略多。

經盤點後，台南及高雄灌區一期稻作，5月底前可順利完成供灌，將持續採取各項應變措施，並滾動檢討，以維持民生及防疫用水穩定供應、工業生產不中斷與不影響農作物收成，為供水努力方向，並以5月底前，保留一個月民生及產業用水為目標。

水利署將持續與中央氣象局密切聯繫，持續關注降雨預測，藉由預判梅雨降雨情境，滾動調整因應措施，也籲請民眾養成節約用水的好習慣。

(工商 )