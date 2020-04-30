根據財政部統計2019年刷卡繳納所得稅佔比已超過七成，因應今年繳稅季即將到來，各銀行競相推出信用卡繳稅優惠方案，其中台新銀行除提供刷卡繳稅免收手續費外，及最長12期分期0利率，紅利點數折抵最高100％稅額，一次繳納最高0.35％現金回饋。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，該行今年除配合國稅局彈性延長繳稅至6月底，統一將繳納稅款入帳日定為7月9日，約月二個半月遞延付款，並提供最長12期分期0利率，還有紅利點數兌換折抵最高100％稅額服務，及一次繳納最高0.35％現金回饋，金額最高可達10萬元，疫情下輕鬆繳稅回饋更有感。

黃天麟指出，且為積極響應政府紓困政策，針對受疫情影響申請延後繳稅的民眾，到今年12月底前均可致電至該行客服中心申請最高分期零利率的個別服務。且提供刷卡一次繳納回饋方案，只需透過網路、電話語音或使用台灣Pay行動支付刷台新信用卡繳納綜所稅或房屋稅，可獲0.25％刷卡金回饋，最高為1,000元回饋。

若民眾使用頂級卡繳納則可獲0.3％刷卡金回饋，最高回饋10,000元。黃天麟說明，若為該行財富管理客戶可獲0.35％刷卡金回饋，最高回饋100,000元，如有高額稅款繳納需求，可向理財專員取得專屬優惠。

對於習慣盡早繳納稅款的民眾的早鳥加碼優惠方案，5月10日前單筆刷卡繳稅滿1萬元回饋全家購物金100元回饋，31日前刷台新FlyGo卡繳稅，再加碼全家購物金100元，共計最高200元回饋。另未持有台新信用卡民眾，也提供新戶申辦街口聯名卡，刷卡繳納稅款1％街口幣回饋。

黃天麟提醒，已累積台新卡大集大利、賓士卡點亮心意、無限卡無限紅利酬賓等紅利點數的卡友，可善用每500點紅利點數兌換30元刷卡金，可將紅利點數兌換成刷卡金完成折抵繳納，最高可折抵100％稅款。

(工商 )