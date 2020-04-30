堪稱新北第一高空花園景觀餐廳的「Asia 49亞洲料理及酒廊」以豐富的南洋美食和新創調酒聞名，同樣由香格里拉台北遠東國際大飯店管理、位於該飯店38樓的「馬可波羅酒廊」也以坐擁高空美景為一大特色，雙餐廳近期攜手合作，「馬可波羅酒廊」首席冠軍調酒師駱威宏（Kevin）將於即日起至6月30日在「Asia 49」進行客座，以時下民眾最關心的話題「防疫大戰四部曲」為名，全新推出4款讓人耳目一新的創意調酒。

Kevin在2019年的百加得傳世雞尾酒大賽（Bacardi Legacy Cocktail Competition）勇奪台港澳冠軍，現年28歲的他，畢業於實踐大學餐飲管理系，立志從內場廚師做到外場餐服，終極目標是要在業界發光；在服完兵役後，他便進入馬可波羅餐廳任職，並在因緣際會下到馬可波羅酒廊擔任調酒師；近5年的職涯中，憑藉不斷學習操練、參與賽事的技術提升，以及親炙世界級大師的機會，讓他將原本想做廚師的天份與熱情，運用在調酒的創作，而能與客人有最直接的互動，也讓他更加熱血創作新品。

這次在「Asia 49」推出的「防疫大戰四部曲」有包含名為「口罩不要脫」、「14天的那個隔離」、「1.5公尺外的惡魔」及「曙光重現」，令人會心一笑，每杯400元+10%。

客座調酒「口罩不要脫」。（Asia 49提供）

美國加州的經典調酒Lemon Drop，讓Kevin聯想到防疫最重要的「Masks Never Drop」，就成了這四部曲調酒的第1杯「口罩不要脫Masks Never Drop」。師法原款的基本元素，Kevin以詩洛珂伏特加為基底，調配義大利檸檬甜酒、冷萃咖啡、紫蘇葉和萊姆汁，再加入自製的綠豆蔻龍舌蘭糖漿搖盪而成。酸甜滋味又冒出紫蘇和綠豆蔻的氣息，而咖啡香在碰上萊姆酸時則會產生獨特的衝突感，使調酒風味更顯層次。

義國百年經典調酒Negroni以金巴利酒、甜香艾酒和琴酒調成，飄散著藥草香，常被義大利人當做餐前開胃酒飲用，幫助促進食慾，酒名的發音類似─那個隔離，便成了Kevin第2杯創作「14天的那個隔離Camsomi」的靈感來源。Kevin仍以多種草藥和水果釀製的金巴利香甜酒為基底，搭配同為草本和水果風味的自製月桂葉琴酒和番茄甜艾酒，初飲泛甜，尾韻則有些酸苦，伴隨月桂葉幽微的香氣入口。

由於酒色宛如番茄澄清湯，Kevin便順勢結合澄清湯(consommé)與金巴利(Campari)二者的英文，將之英文名命名為「Camsomi」，又將原本澄清湯中會用到的煎焦洋蔥改用蒜苗烤焦打碎，噴灑在杯身，製造搶眼的效果。

客座調酒「1.5公尺外的惡魔」。（Asia 49提供）

「1.5公尺外的惡魔Away at 1.5 Meters」以西班牙經典調酒El Diablo為啟發，Diablo是西語惡魔之意，Kevin將這杯創作的層次拉抬得更加豐富，除了在用作基酒的唐胡里歐龍舌蘭中浸泡香茅增添風味，還將原始食譜中的黑醋栗酒改為木質調的白可可利口酒，當前者的清爽俐落遇上後者的木質調香氣，便撞擊出更加鮮明的個性口感，最後再注入薑汁汽水以及香檳檸檬葉自製酸，清香酸甜的韻味加上氣泡明滅，成為這次4款新作中最為清爽的調酒。

客座調酒「曙光重現」。（Asia 49提供）

「曙光重現A New Hope」則是因為大人版的蜂蜜檸檬熱飲「熱托迪Hot Toddy」，最近在抗疫期間爆紅，Kevin便向其取經，並結合台灣本土代表性水果的鳳梨，做為防疫調酒的完結篇。他以波本威士忌為基底，拌入鳳梨汁、萊姆汁、蜂蜜、和自製的五香鳳梨糖漿，並以電熱棒將酒液加熱，食材裏的果香和丁香、八角、茴香等辛香，隨著熱氣飄散，好似擁有神奇的療癒魔力。

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(中時 )