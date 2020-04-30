鐵路警察李承翰因執勤被逃票的鄭姓嫌犯持刀刺死，嘉義地方法院今一審宣判，法官認定判處鄭姓兇嫌有精神上問題，一審判決無罪，諭令鄭嫌50萬交保。這個判決引發各界譁然，宅神朱學恒更是拿出參與精神鑑定的醫師曾「勇嗆受害者家屬跟檢察官」一事出來嘲諷。

今（30日）嘉義地院認定鄭男罹有「思覺失調症」，一審判處鄭男無罪。參與精神鑑定的台中榮民總醫院嘉義分院身心醫學科醫師沈正哲，接受媒體聯訪表示，依專業判斷認為犯嫌罹患思覺失調症，犯嫌有明顯被害妄想和幻聽。

對於沈正哲的專業說法，宅神朱學恒看了很火大，他在臉書上怒說，「謝謝你，勇嗆受害者家屬跟檢察官的權威。」原來，朱學恒看到報導曾提過，「鐵路警察李承翰的爸爸透露，精神鑑定的醫師很囂張，因為他曾口出狂言：「你們要鑑定幾次都是我在鑑定」，也就是這一句話讓家屬聽了相當難受。沈正哲出庭作證時，多次表示自己是權威，與公訴檢察官一來一往，當沈正哲認為專業遭受質疑時，當庭說「污辱專業」，與法官槓上。

(中時電子報)