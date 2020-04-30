鄭男去年7月持刀刺傷鐵路警察李承翰致死一案，嘉義地方法院今判決鄭嫌無罪、入相當處所強制就醫5年，負責精神鑑定的台中榮總嘉義分院身心科醫師沈正哲表示，強制就醫5年後仍有機會再犯，後續醫療體系要讓個案可持續做治療，沈也強調，他的職責是判斷犯行是否受精神疾病影響，法官如何判決不是他能左右。

沈正哲說，民眾民眾的看法跟醫師的專業見解是不一樣的，根據鄭嫌的表現很明顯他已出現被害妄想、幻聽等情形，且犯行前幾天包含他一直傳訊給身邊的人說有人要害他、報案等，顯示他已經發病很多天，民眾僅看見他逃票過激的行為就認定他是正常人，但因為逃票區區幾百元被發現而殺人也明顯不符合正常邏輯。

沈正哲強調，法官如何判決並不是他可以左右，他的職責是判斷鄭嫌的犯行是否受精神疾病影響供法官參考，鑑定是由社工師、心理師、住院醫師和他這個主治醫師，根據法院提供的相關事證、病例及個案現場表現來做整體判斷。

至於是否不符合社會期待，沈正哲說，如果大家有意見應該是嘗試改變司法，而不是責備依照專業做事情的法官跟醫生，且根據事實、證據加以判斷是他的專業，若做任何事情都要考慮到誰很可憐，因為同情而影響專業判斷，那就不專業了。

(中時 )