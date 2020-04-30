今年度統一獅與臺南市政府共同合作，推廣在地文化生活經營，上週主場球賽連續三天，臺南市觀光旅遊局吉祥物魚頭君Sababoy，也獲邀來到台南棒球場與萊恩進行各項互動，雖然今年因疫情閉門開打，但萊恩和魚頭君展現活力，舞蹈、畫畫各項才藝充分展現全能吉祥物，透過賽事轉播，讓全球都看到，而魚頭君Sababoy逗趣模樣，讓外媒充滿好奇、吸引目光討論。

臺南棒球場是中華職棒擁有最多不同類型特殊席次球場，也是首支球隊規劃不同特色席次，而屬於台南棒球場特色「外野烤肉席」，更是受到球迷喜愛更是受到球迷喜愛，今日球隊也特別規劃台南球場外野烤肉席，轉播單位主播、球評也移到戶外進行體驗，而烤肉席安排萊恩、Ｕni Girls女孩現場體驗與介紹，萊恩身為地主吉祥物，也特別邀請超級好朋友魚頭君Sababoy一起來體驗烤肉樂趣。

上週日魚頭君Sababoy收到萊恩邀約，心情特別緊張，緊張的是萊恩會不會把魚頭君Sababoy抓去烤，緊張歸緊張，魚頭君Sababoy帶著雀躍的心情，昨日還特別請假沒來台南棒球場，跑去找在地店家採買新鮮魚貨，要幫萊恩烤肉加菜。

魚頭君帶海鮮來幫萊恩加菜。（統一獅提供）

今日賽前下午17:00提著冰桶滿滿台南在地美味海鮮，「吳郭魚」、「牡蠣」、「白蝦」、「司目魚肚」等，送給萊恩烤肉加菜。萊恩跟魚頭君說，「謝謝加菜，但今天還是不能偷懶，舞蹈、樣樣不能少，別想賄絡我，給我認真跳！」

比賽開打，萊恩和魚頭君Sababoy趁著應援空擋，來到外野看台體驗烤肉樂趣，萊恩除了舞技、運動技能驚人外，烤肉也很到位，特別幫ELEVEN SPORTS主播陳捷盛準備「大腸包小腸」及「吐司夾烤肉」。屬於台南棒球場特色的「外野烤肉席」，屆時疫情過後，歡迎全台球迷一起進場來體驗。

(中時 )