髒亂房間救星？日本業者推「視訊用肩背式遮蓋板」 21:032020/04/30 中時 溫博鈞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本雖正開始一年一度的「黃金周（GW）」連假，但新冠疫情未見好轉，30日政府又宣布「緊急事態」再延長一個月，在家使用「ZOOM」等視訊軟體舉行小聚、工作的人必增，相關工具也隨之熱銷。 日本業者推出視訊背景遮蓋版。（圖片來源：https://twitfukuoka.com/?p=130925） 目前有業者推出「可背式背景遮蓋版」，提供對於暴露家中環境感覺彆扭、或是因髒亂、不想讓家人或同居者入鏡的視訊使用者一項便利選擇。使用時就和背上背包般方便，背上身後景象遮蓋。 輕巧無負擔外，業者強調「不需組裝，開箱即可馬上使用」。一組含稅價1480日圓（約台幣410元）。 (中時 ) #業者 #遮蓋 #髒亂 #視訊 #背式 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸美疫戰 G20視訊峰會臨時喊卡 04:102020/04/26 國際大事 美企防疫大作戰 線上股東會加速普及 04:102020/04/27 全球財經 有愛無礙 家扶寄養童視訊與家人過生日 15:432020/04/28 生活 全球文化部長 視訊談抗疫 04:102020/04/29 藝文副刊 愛無距離 寄養童視訊解思親之苦 04:102020/04/29 地方新聞 大陸地方兩會 實體＋視訊「混搭」召開 11:132020/04/29 兩岸 台廠肺炎快篩國家隊線上視訊 美、法、巴西想採購或代理 14:592020/04/29 財經 金磚外長視訊 王毅：支持世衛 共抗疫 01:112020/04/30 焦點新聞 Google Meet進階視訊服務開放Gmail用戶免費用 10:122020/04/30 科技 DisplayPort Alt 模式 2.0 標準釋出 可支援16K外接螢幕 17:132020/04/30 科技 生活熱門新聞 金正恩病危假的！金日成大學記者爆：他為「這事」快崩潰 - 生活 才制住新冠疫情 陸再爆恐怖「神秘病毒」已攻陷11省 - 生活 台灣一個新冠數據 前台大醫：不可思議 難怪有人不信 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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