日本雖正開始一年一度的「黃金周（GW）」連假，但新冠疫情未見好轉，30日政府又宣布「緊急事態」再延長一個月，在家使用「ZOOM」等視訊軟體舉行小聚、工作的人必增，相關工具也隨之熱銷。

日本業者推出視訊背景遮蓋版。（圖片來源：https://twitfukuoka.com/?p=130925）

目前有業者推出「可背式背景遮蓋版」，提供對於暴露家中環境感覺彆扭、或是因髒亂、不想讓家人或同居者入鏡的視訊使用者一項便利選擇。使用時就和背上背包般方便，背上身後景象遮蓋。

輕巧無負擔外，業者強調「不需組裝，開箱即可馬上使用」。一組含稅價1480日圓（約台幣410元）。

(中時 )