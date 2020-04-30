新冠肺炎疫情重創美國，確診突破百萬，占全球3分之1，死亡人數跨過6萬大關。受到疫情波及，百業蕭條，美國前5個星期數據顯示，累計超過2640萬人因丟掉工作請領失業補助，顯見疫情對就業市場的衝擊嚴峻。

由於疫情轉趨和緩，美國多個州也開始漸進重啟經濟，請領失業救濟金的人數也逐步下降。不過美國勞工部剛剛公布的前周（到4月26日為止當周）的初領失業救濟金人數，經季節性調整後達380萬人，數字雖然比4月前3周低，但比財經網站MarketWatch經濟學家估計的350萬高。這也意味，受到新冠疫情波及，美國過去1個半月以來，至少增加3020萬失業人口。

富國銀行資深經濟學家布拉德表示，儘管預期未來請領失業補助的會持續下降，不過每周破百萬的偏高數據，仍可能持續一段時間。2個月前，新冠肺炎疫情尚未席捲美國，每周平均新增失業人數僅20來萬，寫下接近半世紀以來的新低。

(中時 )