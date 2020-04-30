520人事執政黨正進行布局中，異動幅度應如預期不大。據熟悉政情人士透露，高層已大致敲定69歲、「歐里桑部長」沈榮津繼續留任經濟部，不會去升任副閣揆。主因是防疫後續的產業紓困、振興工作沒人比沈熟悉，對產業界的認識度也找不到更好人選，替綠營看住經濟領域仍少不了他。

520總統蔡英文第二任任期將展開，相關人事消息逐漸浮現。現任閣揆蘇貞昌已被預期留任，如此相關內閣人事將只會「小刀美容」。知情人士表示，財經部會這邊，上面已規劃沈榮津續任，並不會升任副院長。

這位人士指出，目前防疫工作正在紓困，並進入振興階段，此時經濟部不宜換將。再者，對產業的熟悉度現階段也沒人比沈熟悉，政委龔明鑫畢竟學者氣息濃厚，跟產業界關係不深，還是比較適合未來去接國發會。

對於沈將留任，一位經濟部官員給予肯定：「他的精神和毅力，讓人佩服五體投地。」，年近7旬的人，為了盯口罩、為了防疫紓困工作，可以每天防疫、紓困兩場會議一直開，現在雖然減為隔天開，但仍是令人佩服。官員認為，這次疫情協調與對接產業界需求工作，部長做起來確實是如魚得水。

沈榮津是小英政府第二任經濟部長，目前已就任約2年8個月。對於相關人事傳聞，沈榮津今天在公開場合低調回應，目前總統、行政院蘇貞昌都沒有找他談過(升副閣揆)，自己40多年公務員生涯，就是做每天該做的事，現在重點是協助產業紓困度過難關。

(中時 )