爭議24年的「淡水河北側沿河平面道路開發案」日前通過環評，目前已到設計、取得用地階段，新北市府30日於淡水舉行第二次說明會。民眾反應，淡北道路開通後，尚未徵收土地將成畸零地喪失價值，新建工程處回應，可協議一併價購，另現有出入道路遭阻斷路段，將設涵洞規畫替代。

新北市府30日於淡水區公所召開第二次說明會，新北市議員陳偉杰、鄭宇恩等人，以及地主等都出席。

工務局簡報表示，被視為紓解台2線車流的「救命道路」淡北道路全長5.45公里，自淡水區中正東路與淡金路交叉口起至台北市立德路口止，淡北道路2月啟動設計作業，目前正進入基本設計及用地取得階段，預計年底可發包、明年初動工，工程經費約50億最快2024年完工。

民眾會中提出，淡北道路的切割部分土地，屆時土地將成為無價值畸零地，新工處主秘李仲昀回應，地主正反意見都有，有人認為不需一併徵收，但只要在徵收程序完成一年內，地主隨時可提出申請協議一併價購，以保障自身權益，後續若有個案需求，市府也將派員協助程序。

有5處居住於淡水區中正東路2段88巷41弄的住戶，向市議員鄭宇恩陳情，淡北道路恐阻斷住家原有的出入道路；工務局則回應，會在道路前端開設2處涵洞，規畫替代道路；市議員陳偉杰表示，為免紛爭新工處須持續與地主溝通，期待年底順利規畫施工。

工務局補充，馬偕醫院對面及竹圍捷運站之間，將會有2處親水通道，方便民眾賞景遊憩。李仲昀表示，淡北道路基本設計近期將審查定案，實際畫出路權範圍後，將啟動土地價購、徵收，最快年底可完成，並將進行發包，目標年底前動工。

(中時 )