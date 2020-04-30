受到這波疫情的衝擊，阿秋餐飲集團業績重挫，卻越挫越勇！阿秋今（30）日宣布，將重新調整經營腳步，同時看好疫情已有紓緩跡象，以及餐飲服務業近期大量釋出優秀人才，將逆勢於台中市東南區砸重金拓展「阿秋大肥鵝」新分店。

阿秋餐飲集團董事長廖豐民表示，阿秋近期因業績受創而收掉台中太平店，還因員工爆料傳出裁員、減薪等負面消息，但是，「阿秋不因一時挫折而打退堂鼓！」

因此，阿秋大肥鵝將於台中東南區規劃新分店，內用區與戶外區約可容納600個座位，主打燒烤類、現場販售店內的招牌燒鵝、燒鴨、港式點心等人氣料理，營業時間也將延長至凌晨3點的消夜場，最快7月暑假期間登場。

由於連續5天傳出「零確診」的好消息，進來阿秋大肥鵝台中黎明旗艦店用餐的消費者明顯增加。為了迎接母親節檔期的到來，阿秋大肥鵝超前部署，店內早已進行改裝，增加透明櫥窗的小吃現點區，供應20種主廚私房小菜、6種港式點心，有港式燒臘的燒鵝、櫻桃鴨、脆皮烤肉、叉燒等；還有台式滷水的豬腳、鵝翅掌、虱目魚頭等，現點現吃、大受好評。

同時，阿秋大肥鵝為搶攻母親節餐飲商機，即日起至5/17期間，推出「幸福套餐」6菜1甜點外帶、外送專案，外帶9折優惠3,499元、外送3,888元；母親節限定合菜10人合桌，起桌價從6,800元、8,000元、1萬元，平日享用免1成服務費，再送1,000元消費抵用券；平日享用小吃單點，免1成服務費。

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