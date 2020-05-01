明天是五一連假首日，行政院長蘇貞昌今日在行政院會表示，國內疫情趨勢持續往好的方向在走，因此，政府沒有必要升高管制強度，未來防疫防線，從社區退到個人，進入另一個「個人健康管理」的新生活時代，國人可以走出戶外，但要把防疫措施變生活準則。

另外，行政院會今日也核定「1968人潮示警功能報告」，交通部表示，「高速公路1968」App及網頁已介接中華電信所提供195個熱區、218個熱點的即時人潮資訊，將以紅、黃、綠三種顏色燈號顯示人潮擁擠、略多及正常等資訊，燈號顯示提供民眾能簡易判斷作為防疫準備參考，相關門檻值由中華電信訂定。不過，交通部次長黃玉霖昨天下午表示，熱點現為232個，至於未來增加多少個熱點，由中央疫情指揮中心決定。台灣已連續五天全國零確診、連續18天無新增本土案例，蘇貞昌指出，這可謂防疫有成，感謝國人能自動自發、配合政府做好防疫。利用「高速公路1968」App升級，建立一個可以示警人流熱點的輔助系統，讓民眾可以預先查詢想要前往景點的人流狀況，事先做好行程規劃及備案安排。

蘇貞昌說，五一勞動節是為了慶祝勞工對社會和經濟所做的貢獻，但在疫情還在持續，整個防疫團隊，包括醫護人員、口罩國家隊，從今年以來，已經連續120天沒有休息了，盼民眾避免增加社會負擔，休假也可以在家中休息，好好陪家人聊聊天。希望國人用現在的一點點忍耐，換取以後大家可以長時間更安全、自在出遊。

蘇貞昌說，不要讓疫情擴散，台灣就可以比別人更早一步走出困頓，只要疫情告一段落，政府也會立刻推出各項振興措施，台灣就可以比世界各國更早復甦。

(工商 )